嘉義現代電影城三強鼎立　in89豪華嘉義影城施工進駐　

▲▼ IN 89豪華嘉義影城持續趕工中，宣布嘉義影城之爭進入三國時代。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市成仁街早期戲院林立，可謂是嘉義電影文化街發源地，位於成仁街、民族路口的「國民戲院」，在日治時期更是嘉義三間戲院中唯一由台灣人經營的戲院，如今原址興建「in89豪華嘉義影城」，施工中的十幾層樓的鋼架相當引人注目，也成為嘉義地區唯三現代電影城，預計在2020年第四季與大家見面。





在全台擁有近30個影廳的映集團，2014年就來市府拜會市長黃敏惠，提出來嘉投資、興建影城概念。黃敏惠當時熱忱歡迎映集團來嘉投資，為嘉義子弟創造工作機會，強調將持續強力招商，吸引更多優質廠商進駐嘉義。



in89豪華影城行銷業務總監陳惟智表示，in89嘉義豪華影城是世界第一座在電影前題規畫的八層樓影城商場建築物，將是雲嘉地區第一座IMAX、MX4D影廳、DOLBY ATMOS杜比全景聲影廳、是一座全雷射放映影城，更擁有雙大廳，超過10個影廳共2000席的影城，盼用電影主題搭配生活商場豐富市民的生活。



影城外部設計由香港建築師張智強、台灣建築師許銘陽及榮獲國際IFAWPCA亞太營聯建築金牌獎的互助營造等業者規畫打造，透過建築本體【間隔的遮】，可以直視內部本體【隔間的光】。室內設計簡約的素是一種表達，為了避免內裝的「空」，希望在牆、在色上透過設計或是投影等，將內部的主題做一個呈現，又或者說「畫」到牆上。



陳惟智強調，in89嘉義豪華影城是一個「電影盒」與「節日盒」的商業綜合體，具有統一的語言，迴響周圍的建築立面，成為整體的一部分，期待營造充滿節慶趣味的空間，可以在每個不同節日為空間增添幾分玩味，透過外觀的窗、室內端景，追求視覺兼具直觀與游移過程的戲劇效果，又如同卓別林默劇年代搭配安迪沃荷的色彩。