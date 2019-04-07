在岸邊想好久...骨癌截肢男催油門衝入漁港溺斃　家屬淚崩

▲宜蘭南方澳第2漁港，7日凌晨3時許發生一自小客衝入港內意外，搜救人員最後於6時30分許將自小客吊掛上岸，但不幸的是在駕駛座的陳男無呼吸心跳，家屬見冰冷屍體悲傷萬分。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮南方澳第2漁港，7日凌晨3時許發生一自小客衝入港內意外，警消獲報全力搜救，直到上午5時許，確定自小海底沈沒處後，於6時43分許，將人車吊上岸，但陳姓駕駱已死亡，家屬見冰冷遺體泣不成聲，據目擊民眾透露，自小客落海前，曾在岸邊停留，隨後往前衝。警方正釐清自小客落海詳細原因。

警方調查，7日凌晨3時許，宜蘭南方澳漁港明目擊民眾見一輛自小客衝入港內，警消及岸巡人員獲報後，緊急動員搜救，因自小客車內人數不詳，搜救人員受限天色昏暗，徹夜搜索未果。

直到清晨5時許借助陽光，才順利在第2漁港搜尋到落海自小客。並於6時30分許將自小客吊掛上岸，在駕駛座的陳男無呼吸心跳。

據了解，自小客墜海前，曾停在岸邊一陣子，最後突然催油門往前衝，沒多久整輛車即被海水淹沒；警方另在在車內尋獲一對拐杖，詳細事發原因將進一步調查釐清。

警方調查，住宜蘭蘇澳鎮馬賽地區的47歲陳姓駕駛是，因罹患骨癌，截肢一隻腳，行走需以拐杖輔助。6日晚與家人疑有口角後，7日凌晨3時許，未告知家人即開車出門，家人發現陳男不在屋內後，擔心不測報警。

事發後也趕抵現場了解的蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，漁港作業繁忙，任何意外都容易對進出船隻造成危險；退一步海闊天空，若有難題都應該再多想想，而不是選擇用激烈手段解決問題。

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