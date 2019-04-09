韓國瑜訪美啟程前見恩師蘇起　「閉門一小時」說是單純聊聊

▲台北論壇基金會一行30多人來見市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜9日晚上將和夫人李佳芬啟程前往美國，而在下午2點，他在政大東亞所就攻讀碩士學位時的指導教授蘇起，前來鳳山行政中心拜訪他，韓國瑜表示會跟蘇起聊一些美國行相關事情，蘇起一行30多人，和韓國瑜會談了約一個小時左右，蘇起說，這次是見見韓國瑜，單純聊聊，對於美國行並沒有給任何建議。

台北論壇基金會一行30多人包遊覽車來到鳳山行政中心，包含現任台北論壇基金會董事長蘇起，和前外交部長程建人、前海基會副董事長邱進益，還有前中華開發工業銀行董事長胡定吾等人。雙方聊了約一小時左右，不過是閉門會談，並沒有開放媒體拍攝，但會議室內時不時傳出鼓掌聲和笑聲。

▲台北論壇基金會董事長蘇起。（圖／記者賴君欣攝）

蘇起過去是韓國瑜在政大東亞所就攻讀碩士學位時的指導教授，他表示這次是單純見見韓國瑜，對於美國行並沒有給任何建議，而韓國瑜則是感謝台北論壇基金會一行人來高雄，彼此談了希望未來台北高雄能多交流，集思廣益一起討論兩岸安全以及國家安全。

不過這次來的有不少外交人才，媒體提問有沒有針對美國行來給建議？韓國瑜回答，這次去美國是以高雄市長身分，所以超越地方首長的身分不是他能做的，也沒必要去談太多中央事務，這次就是開心去和美國人交朋友，推銷行銷高雄。