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新加坡公布「冒犯性」歌單　女神卡卡亞莉安娜均上榜

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▲陳碩茂2日時在臉書上公布開了一份名單，其中包括女神卡卡的《猶大》（Judas）、亞莉安娜的《God is a woman》和赫齊爾（Hozier）的《帶我去教堂》等知名歌曲，指出含有冒犯宗教的詞彙。（圖／翻攝自Chen Show Mao FB）

▲陳碩茂在臉書上公布開了一份名單，其中包括女神卡卡的《猶大》（Judas）、亞莉安娜的《God is a woman》和赫齊爾（Hozier）的《帶我去教堂》等知名歌曲，指出含有冒犯宗教的詞彙。（圖／翻攝自Chen Show Mao FB）

國際中心／綜合報導

新加坡內政部長尚穆根1日在國會上發表有關禁止散播仇恨言論的聲明，並公布了一份「冒犯性」歌單，歌曲中含有「冒犯性」的詞彙，可能傳播宗教及種族的仇恨言論。其中女神卡卡（Lady Gaga）和亞莉安娜（Ariana Grande）都在這份名單上。

新加坡對於公眾和媒體的言論自由有相關的規定，其中種族和宗教更為嚴格。據路透社報導，反對黨議員陳碩茂（Chen Show Mao）2日時在臉書上公布開了一份名單，標明是「今天的一課」，名單上包括女神卡卡的《猶大》（Judas）、亞莉安娜的《God is a woman》和赫齊爾（Hozier）的《帶我去教堂》等知名歌曲，均含有冒犯宗教的詞彙，可能造成人民反感，甚至是歧視暴力。

據報導，尚穆根表示這些名單上的歌曲不是被禁止或是將要被禁止的，只是某些人覺得有冒犯性，所以才公布出來。對此，他指出若不嚴格限制仇恨言論的散播，歧視將會產生暴力，造成嚴重的後果，而這也是新加玻政府一直以來所嚴格執行的。

就在上個月前，瑞典的黑金屬樂隊Watain於新加坡演出當日，被迫取消了行程。新加坡政府曾允許Watain演出，但必需符合禁止在舞台演唱宗教敏感的歌曲，不能提及或使用任何宗教符號等要求。然而經過政府評估後，對於Watain曾經的事跡報有疑慮，所以還是停止他們的演出活動。

新加坡前幾日也提出了假新聞立法，政府可直接刪除貼文或是強制修改訊息，據宣稱「不會妨礙民眾的言論自由」。但加上這次的禁止散播仇恨言論聲明，還是引發了人權組織的擔憂，唯恐政府擁有太多權力以至於迫害到言論自由。

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