　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文挨批戀棧像蔣介石　蔡詩萍：找各種藉口朕就是要連任！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文、前行政院長賴清德爭取民進黨2020總統初選提名互不相讓。蔡英文提出「以現任者優先」的方式引發議論。對此，廣播節目主持人蔡詩萍9日在臉書發文「寫給蔡英文的公開信」批評蔡英文，不能為了戀棧，恣意破壞民主制度最基本的精神「競爭」，就像是當年蔣介石的做法，「找各種藉口，朕就是要連任！」

蔡詩萍表示，權力中人，你要觀察他，很簡單，只有兩個面向；一是，權力高峰之際，他是否志得意滿，驕傲到忘了我是誰？！譬如，破壞權力接班體制的習近平！二是，權力受威脅之際，他是否戀棧權位，無恥到不惜代價，硬要保住權力！？「譬如，面對賴清德強力挑戰，乾脆板起臉，傳出『現任優先』這種不知所云的蔡英文！」

蔡詩萍指出，民主進步黨是台灣民主的守護者，卻傳出現任總統，政績不佳，民調低迷，不思反省檢討，反倒乾脆否定黨內初選的機制，來個當年蔣介石的做法，「找各種藉口，朕就是要連任！」可恥不？！太可恥！

蔡詩萍批評，「我始終都認為蔡英文是一位毫無檢討誠意，反省能力的總統。」民調之低，你還可以辯稱，民意如流水，但明明白白，就是輸掉了絕大部分的地方政權，這還能有什麼藉口？！九合一大選後，迄今，也不見她民調高升，也不見她有何積極作為，沒人挑戰，算她運氣，有人挑戰，則是民進黨之福！終於有機會讓全黨解套，不是嗎？！

蔡詩萍說，好家在，去年大選輸了，蔡英文辭去黨主席，而民意又撻伐她想安排自己人馬接手黨中央，才有了卓榮泰、羅文嘉等人的入主，否則，現在黨中央根本是蔡系人馬繼續主導的話，「我想，大概賴清德連初選資格都會被排擠掉吧！」

蔡詩萍認為，賴清德的台獨主張，外人不論贊同與否，那是他的政治信念，但他依照初選機制參加初選，挑戰現任者的權利，是任何人都該予以尊重並保障的。

蔡詩萍強調，「我不是民進黨人，本無從置喙它的黨內家務事，但，蔡英文若挾總統之權威，要破壞黨內民主初選的制度，我就看不下去！」

ET快訊
女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭！竟是護士忘記取出
女星微整「醫生多做1件事」臉毀了！下一位病人竟死在手術台

關鍵字：蔡英文,蔡詩萍,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／卓榮泰：初選制度不宜在初選開跑後驟然做出改變

蔡英文搶粉絲！不怕賴清德同框館長　搶先預告美智庫視訊

柯文哲遶境累癱　王世堅要他快回來：罵你的火力會打對折

快訊／卓榮泰召開記者會　喊話支持者：克制情緒、停止對立

「總統級」咖啡好喝　朱立倫沖泡咖啡給大甲媽信徒

藍綠喊杯葛柯文哲　綠黨團：不向許淑華道歉就不給上台

蔡英文提「初選必敗論」　賴清德反批：歸給初選並不客觀

蔡英文挨批戀棧像蔣介石　蔡詩萍：找各種藉口朕就是要連任！

陳水扁爽跟三妹子自拍　宅神：說好的手抖？

快訊／初選到底！賴清德：不管終止或延後都會重傷民進黨

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

快訊／卓榮泰：初選制度不宜在初選開跑後驟然做出改變

蔡英文搶粉絲！不怕賴清德同框館長　搶先預告美智庫視訊

柯文哲遶境累癱　王世堅要他快回來：罵你的火力會打對折

快訊／卓榮泰召開記者會　喊話支持者：克制情緒、停止對立

「總統級」咖啡好喝　朱立倫沖泡咖啡給大甲媽信徒

藍綠喊杯葛柯文哲　綠黨團：不向許淑華道歉就不給上台

蔡英文提「初選必敗論」　賴清德反批：歸給初選並不客觀

蔡英文挨批戀棧像蔣介石　蔡詩萍：找各種藉口朕就是要連任！

陳水扁爽跟三妹子自拍　宅神：說好的手抖？

快訊／初選到底！賴清德：不管終止或延後都會重傷民進黨

街車仿賽復古4重機齊登台！KAWASAKI預購再送騎士背包

超巨大SNOOPY抱枕這裡買　讓史努比跟查理布朗陪你懶懶宅在家

快訊／卓榮泰：初選制度不宜在初選開跑後驟然做出改變

莊智淵跨界合作任高雄觀光代言人　先在球桌上尬韓國瑜

宿舍定時斷電女大生「忘了關吹風機」　火燒書桌賠1萬元

小美開大絕！推出「黑糖珍奶雪糕」人氣爆棚　全聯才買得到

打造下一個「one more thing」？蘋果挖角GAN之父為哪樁

首屆Jr. NBA聯賽登場　全台92支國、高中勁旅拚爭冠

蘋果神話還在！美86%青少年下一支手機想換iPhone

影／中南美市場海運旺季來臨　慧洋：第二季起運價緩步回升

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

政治熱門新聞

邵子平大起底！廢他台籍內政部反..

擁陸籍身分證又想要健保　蘇貞昌..

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

高雄倒825家公司很多？其實台..

影／今跟小英見面？賴清德：主席..

正面回擊蔡英文 賴清德堅不退..

快訊／蔡英文上火線：歷次黨進入..

不只邵子平！770人在陸設籍「..

獨派：蔡英文不該像小孩吵著要糖..

賴清德堅持不退！民進黨擬調整初..

陳菊要求張琍敏公開道歉

快訊／藍委提案把阿扁關回去！

陳水扁嗆小英：初選規則不容改變

韓國瑜吃麵照掀網戰　綠粉PO其..

更多熱門

相關新聞

初選到底！賴清德：不管終止或延後都會重傷民進黨

總統蔡英文9日上午召開記者會，宣示總統黨內初選的態度之後，行政院長賴清德也隨即在下午3時召開記者會回應。賴清德記者會上正面回應，強調初選他一定走到最後，針對記者提問，是否能接受初選延後，他回應，無論是終止會延後，勢必對民進黨造成重大傷害。

若韓國瑜選2020　陳其邁「不回鍋選高雄市」

蔡賴配可能性降低　陳其邁：基層盼團結

正面回擊蔡英文 賴清德堅不退：如果我贏初選請支持我

拚連任！蔡英文：民進黨需要我就披掛上陣

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面