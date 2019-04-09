蔡英文挨批戀棧像蔣介石　蔡詩萍：找各種藉口朕就是要連任！

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文、前行政院長賴清德爭取民進黨2020總統初選提名互不相讓。蔡英文提出「以現任者優先」的方式引發議論。對此，廣播節目主持人蔡詩萍9日在臉書發文「寫給蔡英文的公開信」批評蔡英文，不能為了戀棧，恣意破壞民主制度最基本的精神「競爭」，就像是當年蔣介石的做法，「找各種藉口，朕就是要連任！」

蔡詩萍表示，權力中人，你要觀察他，很簡單，只有兩個面向；一是，權力高峰之際，他是否志得意滿，驕傲到忘了我是誰？！譬如，破壞權力接班體制的習近平！二是，權力受威脅之際，他是否戀棧權位，無恥到不惜代價，硬要保住權力！？「譬如，面對賴清德強力挑戰，乾脆板起臉，傳出『現任優先』這種不知所云的蔡英文！」

蔡詩萍指出，民主進步黨是台灣民主的守護者，卻傳出現任總統，政績不佳，民調低迷，不思反省檢討，反倒乾脆否定黨內初選的機制，來個當年蔣介石的做法，「找各種藉口，朕就是要連任！」可恥不？！太可恥！

蔡詩萍批評，「我始終都認為蔡英文是一位毫無檢討誠意，反省能力的總統。」民調之低，你還可以辯稱，民意如流水，但明明白白，就是輸掉了絕大部分的地方政權，這還能有什麼藉口？！九合一大選後，迄今，也不見她民調高升，也不見她有何積極作為，沒人挑戰，算她運氣，有人挑戰，則是民進黨之福！終於有機會讓全黨解套，不是嗎？！

蔡詩萍說，好家在，去年大選輸了，蔡英文辭去黨主席，而民意又撻伐她想安排自己人馬接手黨中央，才有了卓榮泰、羅文嘉等人的入主，否則，現在黨中央根本是蔡系人馬繼續主導的話，「我想，大概賴清德連初選資格都會被排擠掉吧！」

蔡詩萍認為，賴清德的台獨主張，外人不論贊同與否，那是他的政治信念，但他依照初選機制參加初選，挑戰現任者的權利，是任何人都該予以尊重並保障的。

蔡詩萍強調，「我不是民進黨人，本無從置喙它的黨內家務事，但，蔡英文若挾總統之權威，要破壞黨內民主初選的制度，我就看不下去！」