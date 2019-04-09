蔡英文搶粉絲！不怕賴清德同框館長　搶先預告美智庫視訊

▲蔡英文晚間與美方視訊會議。（圖／翻攝蔡英文臉書）



政治中心／綜合報導

民進黨內初選蔡賴爭奪2020總統大位，前行政院長賴清德9日晚間8點要與「館長」陳之漢一起直播，另一邊，總統蔡英文晚間8點55分要與美國智庫視訊會議，，稍早已在臉書預告視訊內容，邀請網友空出時間收看。

蔡英文表示，今天晚上8點55分，將跟美國重要的三個智庫：戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院、威爾遜國際學人中心，進行視訊會議，並由美國前副國務卿阿米塔吉（Richard L. Armitage）擔任引言人。

蔡英文說，今年是「台灣關係法」立法40週年，視訊會議的內容，會提到台灣自主防禦能力，受到國際的支持，與美國打造了永續的夥伴關係，共同維持區域的和平穩定。



蔡英文提到，會與美國的代表交換「印太戰略」的意見，表達台灣人民堅定守護主權的立場，讓國際社會重視台灣，能為世界做出的貢獻。



蔡英文也說，雖然民進黨正在進行黨內初選的協調作業，但是國政不會因為初選而停下腳步，「我每一分鐘，都必須做好總統應該做的事情。」

民進黨內初選戰火開打，賴清德和館長直播比蔡英文和美方視訊會議早一個小時開始，雙方隔空較勁。蔡英文也在臉書宣傳，邀請所有關心台灣的好朋友們，今晚一起在線上收看直播，留下你們寶貴的意見。

這次視訊會議是蔡英文首度在總統府以視訊會議方式與美國重要意見領袖針對台美關係及區域安全情勢交換意見，也是今年紀念「台灣關係法」立法40週年相關活動之一，蔡英文將向與會來賓發表專題演說，並接受提問。

► 蔡英文與華府智庫視訊會議直播（中文）

► 蔡英文與華府智庫視訊會議直播（英文）

