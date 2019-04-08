白沙屯媽姐「香燈腳」跨分隔島　遊覽車撞倒起身：媽祖有保庇　

▲黃姓男子跟著白沙屯媽祖遶境，邊走邊講電話，不慎穿越中央分隔島時，被準備載運香客的遊覽車撞傷。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8日凌晨起駕遶境，將近5萬名信眾跟隨媽祖一路南下北港朝天宮，其中一名黃姓男子（47歲），疑似邊走邊講電話未注意路況，走至調撥車道，不慎遭一輛準備載運信眾的遊覽車撞上，所幸被隨行的「阿婆憨工醫護團」成員見狀，馬上現場救護，而黃男送醫時更說：「還好有媽祖保佑！」至於詳細車禍原因，還待警方調查中。

▲撞到黃姓男子的遊覽車，右前方擋風玻璃破裂，幸好男子只是輕微擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據警方表示，這名黃姓男子和朋友因為擔心跟不上媽祖的腳步，遂提前2小時先行出發，結果在7日晚間11:20左右，行經南下台1線126公里加400公尺處，疑似邊講電話邊橫越南下調撥車道管制區，被準備載運信眾的吳姓遊覽車司機撞上，幸好當時車速不快，否則後果不堪設想。

遊覽車駕駛表示，當時行駛在北上內側車道的調撥車道時，因為被中央分隔島擋住視線，來不及發現有人穿越車道，一時煞車不及才撞上黃男；當時剛好被隨行的「阿婆憨工醫護團」成員目擊車禍發生，馬上投入救護，隨後119救護車趕抵，送通霄鎮光田醫院救治，黃男所幸僅手腳擦傷，並無大礙。

拱天宮也呼籲新加入體驗的「香燈腳」，天氣慢慢炎熱，要適度補充水分，以避免中暑現象發生，也建議隨香民眾，應盡量找空檔時間休息，才能隨媽祖婆走完全程。

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▲隨行的「阿婆憨工醫護團」成員目擊車禍發生，馬上投入救護，隨後119救護車趕抵，並送往醫院救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）