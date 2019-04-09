為安居樂業地方創生　蘇澳與臺北商業大學簽合作備忘錄

▲蘇澳為安居樂業地方創生，鎮長李明哲（右）與臺北商業大學簽合作備忘錄，攜手開展蘇澳地方創生之旅。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

地方創生為扭轉宜蘭蘇澳人口流失頹勢必經之路，蘇澳鎮長李明哲積極推動蘇澳地方創生，已成立推動委員會外，更為地方創生團隊注入各項人力及資訊資源，在9日與臺北商業大學簽署「蘇澳鎮地方創生政策領域合作備忘錄」，攜手開展蘇澳地方創生之旅。

蘇澳鎮公所表示，依據2018年中華民國人口推估報告顯示，我國總人口減少、高齡少子化、人口過度集中大都會區，導致城鄉發展失衡等問題，行政院於2017年12月宣示施政主軸之一「均衡臺灣」方面，根據地方特色，發展地方產業，讓人口回流，青年返鄉，解決人口變化而積極推動「地方創生」政策。並宣示2019年為臺灣地方創生元年，全面展開地方創生相關工作。

地方創生推動目的，主要係依地方特色發展地方經濟，為創造地方「工作」與「人」的良性循環，讓工作帶動地方人口成長，緩和人口過度集中六都之趨勢，逐步促進島內移民，鏈結都市與農山漁村，活化既有老舊街區，逐漸繁榮蘇澳地方商業活動機能，達成「均衡臺灣」而推展蘇澳區域「地方創生」目標為共識。

而臺北商業大學與該所地方創生計畫合作，以該大學管理學院項下各專業領域專長，鏈結產業合作的優勢協助公所盤點地方特色與整合各方資源，建立符合地方特色的產銷合作平台與觀光資源整合平台，以及人力資源與知識交流平台，共同協力完成地方創生計畫。

鎮長李明哲強調，預計2019年4至11月間舉辦數場地方創生系列工作坊，9日為工作坊首站，盼能匯集蘇澳地方創生關注者並建立其發聲平台，由下而上方式共同發掘地方DNA及凝聚共識。同時因臺北商業大學加入，為地方創生團隊注入各項人力及資訊資源，攜手開展蘇澳地方創生之旅。