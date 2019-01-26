名家揮毫贈春聯　蘇澳帥哥鎮長廣結好緣

▲▼蘇澳鎮公所於26日，在蘇澳鎮社福大樓舉辦現場揮毫贈春聯暨版印年畫DIY活動，要與民眾廣結好緣。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

農曆春節將至，在這喜氣洋洋的重要節日來臨之前，蘇澳鎮公所於26日，在蘇澳鎮社福大樓舉辦現場揮毫贈春聯暨版印年畫DIY活動，吸引許多民眾參加，現場同時有一群在地樂齡的長者組成的「非洲鼓隊」震撼演出助興，為即將到來的春節增添藝文氣息，鎮長李明哲也提早向民眾拜早年。

蘇澳鎮公所表示，首推的「2019名家揮毫贈春聯，諸事吉祥結好緣」活動，特別聘請宜蘭縣水墨學會書法家徐子敏、吳英杰現場揮毫，免費讓民眾索取春聯；此外，另邀請陳俐莉在現場指導民眾如何製作新春圖案版印DIY活動，一起感受年味。

另為增添書香氣息，蘇澳鎮立圖書館備選100冊（二手書）好書，也在會場設攤，讓參與民眾能自由選擇，以「一人一冊」為限，送完為止。

蘇澳鎮公所指出，「名家揮毫贈春聯」總共安排3場次活動，分別是26日共2場，及27日上午10至12時，在南天宮旁的南方澳老人會辦理第3場。藉由活動讓鎮民能就近欣賞書法文字藝術之美，取得客制化春聯、版印DIY年畫，歡迎民眾踴躍參與，一起感受春節歡樂的氣氛。