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249萬山難搜救費「登山隊員分攤」　內政部撤銷：免連坐處分

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▲花蓮縣消防局針對去年3起山難，申請派遣直升機救援，總共計開出近249萬元搜救費用，由全體登山隊友共同分攤。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

花蓮縣消防局針對去年3起山難，申請派遣直升機救援，總共計開出近249萬元搜救費用，由全體登山隊友共同分攤。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟　蕭可正／花蓮報導

花蓮縣轄區山域去年發生的3起登山事故，花蓮縣消防局均組成搜救小組救援，事後花蓮縣消防局依「花蓮縣登山活動管理自治條例」，開出3案總金額將近新台幣249萬元的搜救費，索費方式是由全體登山隊員「平均分攤」，有隊員不服而提起訴願，而在上個月內政部訴願委員會撤銷了花蓮消防局的處分，也就是說訴願人不用分攤付高額搜救費。

花蓮縣消防局2015年頒佈實施花蓮縣登山活動管理自治條例，自己去年起陸續對2018年發生的3起山難事故求償搜救費，包括去年2月份的八通關越嶺道土葛駐在所案（團員6人，1人墜谷死亡，搜救費144萬8147元，其餘5人均攤28萬9629元）；八通關越嶺道馬沙布駐在所案（團員7人、1人墜崖死亡，搜救費92萬2578元，其餘6人均攤15萬3763元）；以及4月的馬博拉斯橫斷（團員10人，1人高山症送醫，搜救費11萬8239元，10人均攤1萬1823元）。

▲花蓮縣消防局針對去年3起山難，申請派遣直升機救援，總共計開出近249萬元搜救費用，由全體登山隊友共同分攤。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

花蓮消防局開出3起山難事件各別之搜救費用。

3案的同團隊員都不服，分別向內政部提起15個訴願案，內政部訴願委員會上月29日做出訴願決定，針對花蓮縣消防局原處分，訴願人的部份全數撤銷，免付搜救費。

內政部次長林慈玲9日也針對本案表示，若有經過相關的申請程序、保險，只因同團隊友發生意外，就要全團隊員共同分擔搜救費用，實確是再商榷的餘地。

身兼內政部訴願審議委員會主委的林慈玲也表示，在地方自治條例中是有規定被搜救者負擔搜救費用，依照地方的權責去執行本來是沒有問題，但涉及到同團的隊友被要求連帶負擔，造成隊友不服氣而提起訴願。林慈玲同時指出，收取搜救費用的對象擴及同團的所有團員，實在有待斟酌。

內政部是受理訴願的機關，但處分機關是花蓮縣政府，現在內政部訴願審議委員會把處分撤銷，花蓮縣政府本於權責，可以再斟酌要怎麼處理比較好，內政部尊重地方政府的行政裁量權。

花蓮縣消防局表示，會遵守內政部之訴願決定，另為適法性之處分。

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關鍵字：山難,搜救費,隊員,分攤,撤銷,消防局,適法性

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