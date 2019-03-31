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清水民宅惡火！母倒臥兒女房門口「陳屍走廊」…警消淚：她想救孩子

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▲▼清水火警。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲警消發現韋妻陳屍在3樓走廊，推測應是火警發生時想要呼喚孩子逃跑，但卻不敵濃煙，慘遭嗆死。（圖／記者莊智勝翻攝）

社會中心／綜合報導

台中市清水區五權路一棟3層樓透天民宅31日凌晨2時許傳出火警，釀成韋姓屋主夫妻倆雙雙身亡，3名子女也重傷仍在醫院搶救中；警消還發現，韋妻陳屍在3樓走廊、孩子的房門外，研判應是第一時間發現火警後想要呼喚孩子逃命，但卻不敵濃濃黑煙，最終在房門口遭嗆死。

警消指出，31日凌晨2時43分接獲通報，清水區五權路46巷內一棟透天民宅竄出熊熊火光，立即派員到場灌救，雖然火勢於3時03分迅速撲滅，但屋內韋姓一家五口卻一度受困火場，經救出後韋姓屋主（父，42歲）及妻子（42歲）已經明顯死亡，3名子女（2男1女）也受到重傷，其中韋姓長女（17歲）救出時一度沒有呼吸心跳，所幸經送醫搶救後恢復生命徵象，目前3人仍在院插管治療。院方指出，3名傷者身上並無明顯燒傷，推測應是吸入過量火場濃煙而導致嗆傷昏迷，後續還得觀察是否有肺水腫情況，以及缺氧對腦部造成的損傷。

▲清水火災。（圖／記者陳玉攝）

▲清水火災（打馬）。（圖／記者陳玉攝）

▲清水暗夜惡火，釀成一家2死3重傷慘劇。（圖／記者陳玉攝）

經警方鑑識小組初步勘查現場，研判應是1樓電線走火，造成車庫貨車後端堆放雜物燃燒，因此才引發猛烈火勢，但確切起火原因仍還有待調查。

警消表示，火警發生當下，韋姓一家五口全受困在3樓處，其中屋主韋男倒臥在浴室，而妻子則是陳屍在走廊、孩子的房門口，推測應是母親深夜發現失火，驚慌奪門而出想要通知、保護孩子，但當下3樓走廊濃煙密布，媽媽無力敲響房門示警，即因吸入過多濃煙而不支倒地，最終不幸身亡。

死者韋男姊夫哀戚地說，韋姓夫妻一家三代同堂，夫妻平時在電子公司上班，而祖父母則是在夜市擺攤販售寢具，家境小康，3個孩子平時也很懂事孝順，課業閒暇之餘也會到夜市幫忙，一家人感情相當好；而火警發生時，祖父母剛好外出赴陸旅遊8天，預計31日晚間才會返台，因擔心老人家承受不了，因此還未敢告知噩耗。

▲▼清水火警。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼清水火警。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲警方研判火警發生原因應是1樓電線走火。（圖／記者莊智勝翻攝）

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關鍵字：台中,清水,火警,警消,消防局

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