蔡英文提「現任優先」　陳水扁：初選規則不容改變

▲蔡英文。（圖／記者郭世賢攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文、前行政院長賴清德爭取民進黨2020總統初選提名互不相讓，蔡英文8日透過LINE官方帳號，意有所指地提出2014年九合一選戰「以現任者優先」，讓民進黨拿下13個地方首長席次。對此，前總統陳水扁9日表示，黨內初選時程早已啟動，「不容中途改變初選規則」，「蔡總統的抗壓性與自信心哪裡去了！？」

蔡英文、賴清德於8日下午2時舉行「蔡賴會」，黨內的5人協調小組同日下午近4時也進一步召開會議，據了解，兩人各自爭取出線的立場依舊，賴清德表示，堅定走完初選程序的原則與決心沒有改變，蔡英文則透過Line官方群組，意有所指提到，2014年九合一大選民進黨保障提名所有連任的縣市長，「讓他們沒有後顧之憂專心拚政績」，讓民進黨拿下13個地方首長席次。

針對蔡英文提及的「現任優先」，陳水扁於臉書表示，如今黨內初選時程早已啟動，協調不成就要走完電視政見發表與全民調，「不容中途改變初選規則」。

陳水扁認為，如果要保障現任優先不是不可以，而是在黨主席補選時，「卓榮泰就要提出保障現任優先的政見」，當選後交由臨時黨代表大會通過，縱使卓主席反對打破沒現任優先的傳統，黨代表或縣市黨部也可以依規定要求召開黨員代表大會通過現任優先條款。

陳水扁舉例，2012總統大選民進黨黨內初選，蔡英文面對前院長蘇貞昌、許信良二位前主席的強力競爭，蔡英文在全民調只贏蘇貞昌1.35%，在15000通有效電話贏不到210通，還在誤差範圍，蘇貞昌展現高度民主風範，立即向蔡英文恭喜，並出任蔡選總統的競選主委，他強調，「2012年黨內初選蔡英文贏得辛苦卻充滿信心，2020年黨內初選民調顯示也有贏的機會，蔡總統的抗壓性與自信心哪裡去了！？」