國民黨代表連署4月徵召韓國瑜　要黨內太陽拿出「黨魂」

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔡浩祥／台北報導

隨著高雄市長韓國瑜出訪美國在即，「朱吳會」、「韓吳會」全數取消破局，國民黨基層已無法坐視。國民黨中央委員徐正文9日上午召開記者會，發動22縣市黨代表連署，希望黨內太陽們能夠自己搬開石頭，把國民黨的「黨魂」拿出來。

會中，徐正文提出五大訴求，一是加強各縣市黨代表連署、二是透過中央委員連署過半，按黨章第18條第3項規定，召開臨時黨代表大會、三是道德勸說各縣市黨部主委、四是號召高雄市民連署，韓國瑜出來選總統救高雄、五是集結韓粉到中常會遞送陳情書，找中常委提案。

徐正文指出，高雄市長韓國瑜出訪美國在即，「朱吳會」、「韓吳會」全數取消破局，徵召韓國瑜行動停滯，讓基層更加焦慮。

▲國民黨中央委員徐正文。（圖／取自徐正文臉書）

他坦言，團結的國民黨都不一定打得贏民進黨，更何況是不團結，按黨中央設定7月底，一路互相廝殺，屆時黨內已是傷痕累累。

面對黨內太陽對徵召表態不一，徐正文表示，黨代表們不是后羿，不會射下太陽，希望黨內太陽們能自己扳開石頭，把國民黨的「黨魂」拿出來。

宜蘭縣中央委員李偉華，已有過半黨代表連署完畢，希望黨意順應民意，2020徵召韓國瑜，讓台灣安全，人民發大財。