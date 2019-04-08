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OPPO中階手機AX5s發表　售價6,990元起、4/10開賣

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▲▼OPPO AX5s。（圖／OPPO提供）

▲OPPO AX5s。（圖／OPPO提供，下同）

記者邱倢芯／綜合報導

雖然許多OPPO粉絲都在期盼4/10即將推出的Reno手機，不過若是對於高階性能沒那麼多需求的消費者，不妨可來看看OPPO最新款中階智慧型手機OPPO AX5s，其採用水滴螢幕與雙鏡頭設計，加上4,230mAh大容量電池與內建的智慧省電功能，3GB+64GB與4GB+64GB版本單機建議售價為6,990元與7,990元，前者將於4/10於網路電商平台開賣。

OPPO AX5s採用6.2吋19:9水滴螢幕，將聽筒、前鏡頭與光線感應器整合至螢幕頂端的水滴空間內，以提供89.35%的高螢幕佔比，從此不用在螢幕美感及實用性中掙扎取捨，不論玩遊戲、觀看影片或單純瀏覽網頁的過程中，都能享受無與倫比的美好體驗。

▲▼OPPO AX5s。（圖／OPPO提供）

OPPO AX5s在背面機身與邊框的設計同樣美觀時尚，透過3D熱彎曲技術打造擁有輕薄、光滑舒適握感的鏡面機身，不僅讓四邊彎角握起來更穩，更提供勝過一般金屬材質的絕佳質感，光滑潔淨的表面經過光線反射後散發出耀眼吸睛的視覺效果。此外，OPPO AX5s的邊框更使用特別的霧面設計創造更震撼的視覺效果，與光滑的鏡面機身形成強烈對比。在顏色上也提供消費者沉穩高雅的黑色以及熱情自信的紅色兩種不同選擇。

OPPO AX5s擁有4,230mAh大容量電池，搭配MediaTek P22處理器與智慧省電功能，可藉由AI智慧演算法將電力消耗極小化，影像播放續航力最大化。AX5s也提供一鍵省電與睡眠模式兩種電力優化選擇，選擇開啟後手機將自動檢測與修復耗電問題，並於用戶入睡後進行後台應用智慧清理，讓省電更簡單輕鬆。此外，MediaTek P22處理器加上內建3GB記憶體讓使用者可在更多應用程式間順暢切換，滿足同時開啟和操作多個應用程式的使用情境需求。

AX5s前鏡頭擁有800萬畫素與F2.0光圈，在AI智慧美顏2.0與大數據技術的幫助下，能提供更自然與客製化的美顏效果，輕鬆擁有動人絕美自拍。主鏡頭方面，AX5s採用1300萬畫素主鏡頭+200萬畫素景深鏡頭的雙鏡頭設計，能精準控制光線創造更清晰銳利的成像，搭配AI人像模式，創造絕佳的景深效果與更明亮的照片，讓畫面主角更突出，人像拍攝更美、更吸睛。

此外，AX5s內建的AR貼紙功能可隨臉部表情變化產生許多有趣拍照效果，不僅能自行增添背景和音效，長按甚至可拍出短影片，提供使用者和家人朋友間一種全新拍照互動體驗，自由展現個性。

OPPO AX5s共推出黑色與紅色兩種顏色，3GB+64GB與4GB+64GB版本單機建議售價為6,990元與7,990元，分別於4月10日與4月22日起在OPPO網路商店、全台OPPO體驗店、OPPO指定通訊門市與各大網路購物平台(PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物網、udn買東西購物中心、蝦皮購物)開始販售。

電信業者方面，3GB+64GB版本4月15日起五大電信同步開賣，4GB+64GB版本5月1日於中華電信上架販售，搭配新精選購機方案，月繳699元，搭配30個月租期，手機只要1,990元，就能帶走AX5s同時享受中華電信上網吃到飽服務。

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關鍵字：OPPO,中階手機,AX5s

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