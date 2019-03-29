OPPO Reno實機影片曝光　「鯊魚鰭」式升降前鏡頭吸睛

▲OPPO Reno渲染圖曝光，最引人注目就是其「鯊魚鰭」般的楔形升降鏡頭。（圖／取自Slashleaks，下同）

科技中心／綜合報導

為了達到真「全屏手機」，目前各大手機廠可說是使出渾身解數，近來中國大陸手機廠開發了「升降鏡頭」的概念，包括Vivo NEX及OPPO Find X都有類似的設計。稍早前知名爆料大神Slashleaks發布一系列疑似OPPO Reno的渲染圖及實機操作影片，最引人注目就是其「鯊魚鰭」般的楔形升降鏡頭。

從渲染圖中可以看到，OPPO Reno的升降鏡頭設計相當獨特，是以傾斜約30度升起，在手機上方形成一個類似鯊魚鰭般的三角形，上頭有著前鏡頭及LED閃光燈。而從Slashleaks在Youtube上發布的疑似實機操作影片來看，當將相機應用程式從主鏡頭轉至前鏡頭時，「鯊魚鰭」便會自動升起，看起來動作相當流暢。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

這個設計可能第一眼看有點奇怪，但相較於其他前鏡頭升降手機，卻又頗為討喜。OPPO Reno的三角形升降鏡頭不似OPPO Find X那般有笨重感，又不會像Vivo V15 Pro那樣看起來脆弱易折斷，可說是兩者的折衷。

據目前所掌握的資料顯示，OPPO Reno將搭載高通S855處理器，有著4800萬畫素、800萬畫素及500萬畫素三鏡頭，並支援10倍無損變焦。不過Slashleaks發布的渲染圖中僅有雙鏡頭，因此該渲染圖估計應為低階版的OPPO Reno，或僅搭載高通S710處理器，而非旗艦款的S855。