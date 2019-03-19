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NOVA情報誌／「5G‧摺疊」智慧大趨勢！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

2019智慧手機創新驚奇秀開跑！5G啟航續創十年光景，摺疊螢幕驚豔問世，還有媲美單眼級多鏡頭10倍光學變焦…神乎其機，亂入生活～

「出門忘了帶錢包沒關係，但就是不能忘了帶手機！」行動智慧手機，對於你我生活的重要性不言可喻，甚至網路有句玩笑話，你每天用手機的時間，比陪老婆的時間還要多。但根據調查報告，2019年手機銷售總量將開始呈現衰退，這對於整個科技產業與手機大廠無疑是莫大警訊，更是當頭棒喝！歸咎原因換機週期變長了，且近年缺乏重大創新與關鍵應用，來創造手機全新使用價值！倘若中美貿易戰未舒緩，狀態將更形惡劣。

好消息手機大廠可不是吃素的，數位當紅炸子「機」更不會坐視衰退！「2019年將會是智慧手機先蹲後跳，衝天崛起，再創十年大運關鍵年！」不僅正式跨入「5G世代」通迅技術世代，讓智慧速網生活大躍進；還創新有成驚豔視界，「雙螢幕機」、「摺疊螢幕」接連問世，同時攻頂「7吋大視野」，「多鏡頭」競賽越演越烈，直逼單眼攝功不說，就連10倍光學變焦也上身…。將將將將～2019行動趨勢引爆秀開場！這關乎你我未來10年行動生活光景，你、絕對要看！

（圖／NOVA情報誌提供）

5G通訊世代元年 行動生活重大變革

「還記得黑金剛大哥大那個年代嗎？」當時仍處2G（Generation）通訊世代，手機充其量只能說電話、傳簡訊！隨後2000年演進第三代行動通訊3G，已能開始做語音通話與行動連網，但網路速度慢，上傳下載只有幾個Mbps，頻寬小容易塞車，出門想順暢不卡卡看HD影片，阿婆仔生子、很拼！2008年，行動通訊正式邁入4G LET高速連網時代，頻寬更大、下載速率可達100Mbps，讓線上串流音樂、影音、遊戲、各項無線網路生活應用崛起，重點藉由「高速行動連網」，帶動這十年來智慧型手機爆發成長，也改變你我這十年來行動生活！

「那下一個十年呢？就由下代5G來譜寫！」什麼是5G？簡單來說相較現有4G，帶來更大頻寬、超高網速與低延遲可靠性三大特色。根據ITU國際電信聯盟標準，5G下載速度高達20Gbps，比4G LTE普遍上20-40倍，現有手機下載一部4K電影需3-4分鐘，5G不到10秒就搞定，這代表未來能在手機上順暢看4K、8K超高清影片；重點不只對於個人，5G另一重點能大量應用在生活商務全領域，小從家庭影音連網、AI、AR/VR應用，大到物聯網、智慧無人車、行動醫療、智慧城市等，都將因5G掀起巨大變革！

令人振奮的是，搶在2月底MWC世界通訊大會前夕，Vivo率先發表首款5G手機「APEX 2019」，以多方創新技術與極具未來感設計，迎接5G通訊世代來臨！

Vivo台灣分公司總經理陳娟娟表示：「2019年智慧手機發展趨勢首推5G，各家都將殊途同歸朝5G旗艦機佈局！」Vivo優勢在於「創新」，去年搶先全球推出第一款螢幕隱形指紋辨識機，第一款可升降前鏡頭機「NEX」，第一款前後雙螢幕設計機「NEX雙螢幕版」，元月底更領先發表「APEX 2019」，除支援下代5G通訊技術外，還實現「全螢幕指紋辨識」與「真正無孔一體化」工藝，Vivo陳總強調！

（圖／NOVA情報誌提供）

是的，Vivo的研發創新能力屢屢讓人驚艷！記得上月鑑定團才鑑定過Vivo雙螢幕機「NEX雙螢幕版」，優點做到無瀏海全面屏，兩面螢幕皆能接聽電話，並進行獨立App多工應用，拍照時可雙螢幕同步顯示畫面，讓被攝者看到即時表情與構圖，打遊戲時，後螢幕更可自設RL鍵來做觸發射擊，甚至透過雙螢幕畫愛心來即時傳情，達人們評價相當高。

（圖／NOVA情報誌提供）

尤其這款新「APEX 2019」同樣帶來驚喜黑科技，將指紋辨識從局部拓展到全螢幕，未來只要按螢幕上任何位置都能快速解鎖，並把機身上接駁端與揚聲器孔通通取消，改以無線、螢幕感應、螢幕發聲技術取代，搭配機身連續曲面全玻璃通透材質，定義出極簡至美範疇，核心更內建高通最新S855旗艦處理器，最高12GB記憶體等，可謂內外兼修。

（圖／NOVA情報誌提供）

「5G世代兵家必爭！」不僅Vivo，包含華為、三星、OPPO、小米、LG…等大廠有志一同，紛紛在MWC期間發表自家首款5G手機，搶搭這班5G趨勢特快車！然而5G工程浩大，手機僅算終端中一環，想要達普及與商業運轉，還需廣泛佈建5G基地台與5G無線路由等裝置，需要一段過渡時間，況且台灣要到2020年才會發放5G執照，因此2019年可視為「5G通訊發展元年」，預計2020年漸漸進入軌道，所謂好酒沉甕底，就讓我們耐心等待！

眼球革命決戰7吋　 摺疊手機驚喜問世

智慧手機這兩年來在全螢幕（又稱全面屏）帶動下，興起「大螢幕」風潮，端看過去堅持不玩「大」的iPhone，都推出6.5吋大蘋果機因應，就能感受這「大」勢所趨！綜觀目前市場上各品牌主力機，毫無懸念都來到6.4、6.5吋，並透過高屏佔比與窄邊框視野，賦予又大又舒爽沉浸視覺，當體驗過的人絕對會感「回不去」。

（圖／NOVA情報誌提供）

告訴各位，螢幕發展6字頭還不是頂點，HUAWEI華為搶先元月底撼動視界，祭出一款7.2吋超大屏旗艦「Mate 20X」，將引領智慧手機往7吋大視界攻頂！

HUAWEI台灣獨家代理訊威資訊產品經理唐鼎烽指出：「我們認為超大螢幕有市場！能同時滿足中高階商務人士；有點年紀需要大螢幕助於觀賞；平常喜愛追劇玩遊戲娛樂影音族三大領域！最新大螢幕機『Mate20X』訴求四大特色來量身因應這三大族群使用需求，同時還承襲自家「Mate 20 Pro」好評的AI徠卡三鏡頭系統，可說集結HUAWEI頂尖科技於一身，要讓競品難以超越！」

（圖／NOVA情報誌提供）

確實，唐經理口中強調的四大特色，第一「Mate20X」搭載7.2吋FHD+ OLED珍珠屏大螢幕，可視區域廣，且螢幕比高達18.7：9，實際大小等同過去6.4吋，依舊能讓用戶單手好握拿；第二擁有5000毫安培超大電量，是目前2萬以上旗艦機之最，實測下玩遊戲比同級機高3小時；第三導入首創「石墨烯薄膜」＋液冷超導熱板雙重散熱系統，這石墨烯材質優點散熱更快速均勻，相較傳統銅膜有20倍優化效果；第四配置重低音立體雙喇叭加杜比環繞全景深音效體驗，讓玩遊戲影音震撼更全面！

「接下來我們還有更大尺寸秘密驚喜！」雖然受訪當天HUAWEI唐經理無法透露細節，但隨著2月底MWC大展逼近，這「秘密」漸露曙光，劍指搶盡話題目光的革命性「摺疊手機」。因更大螢幕尺寸，會造成攜帶上不便，就像過去平板一樣。倘若能將螢幕摺疊，隨喜好變大變小，外出攜帶時摺疊，觀賞時輕鬆攤開，兼具手機＋平板雙重特性，豈不夢幻！

（圖／NOVA情報誌提供）

各位觀眾，過去只能出現在科幻電影中的「摺疊螢幕」，2019年將活生生走入現實世界。Samsung拔得頭籌，早一步2月21日伴隨新Galaxy S10系列發表會，推出全球首款搭載7.3吋Infinity Flex螢幕的「Galaxy Fold摺疊機」，亮點摺疊起來外螢幕4.6吋，翻開後7.3吋內螢幕能無縫接軌轉換大視窗使用，更可同時支援三個App視窗操作，機身上前後總共搭載六顆鏡頭，無論如何發揮摺疊藝術，都能讓你即時拍照，不過缺點摺疊起來高達17mm有些厚，且要價6萬元比水果機還誇張，再度刷新高「貴」記錄！

（圖／NOVA情報誌提供）

HUAWEI不讓其專美於前，隨即三天後在MWC會場上亮出首款摺疊機「Mate X」，螢幕採中間朝外對折方式，摺疊後變成前兩螢幕方便攜帶，攤開後尺寸更高達8吋，帶來超大視覺衝擊。好消息另一大廠小米MI也宣布進軍摺疊機市場，將推出特別的三段式摺疊螢幕，能將左右兩側各1/4螢幕往外折，保留中間1/2螢幕，當想看影片或Google地圖，攤開秒變大尺寸平板視野。這意謂上游面板廠摺疊型技術成熟並開始量產，接下來會有更多摺疊螢幕機出現世人眼前，假使在路上看到有人將螢幕折來折去，可不要嚇到吃手手！

「多鏡頭」AI單眼攝功 超強夜拍10倍變焦

「拍照」是智慧手機很重要應用，許多人換機目的，就是衝著更好拍照功能而來！如何讓使用者拍得更美，甚至直逼單眼機攝功與多元焦段變化，除有賴先進AI智慧引擎技術，更歸功於各家「多鏡頭」架構巧思！

談到此，不得不提HUAWEI領頭羊，去年3月P系列旗艦機「P20 Pro」搶先全球配置「AI徠卡三鏡頭」，藉由4000萬彩色＋2000萬黑白＋800萬3倍長焦後置鏡頭，維持豐富層次影像細節與濃厚徠卡風格下，還提供3倍光學、5倍無損望遠焦段，並開啟業界「三鏡頭」風潮！後續自家新機「Mate20 Pro」、「Mate20X」皆採用三鏡頭系統外，重點包含OPPO、Samsung、Vivo、小米、LG等各品牌也積極跟進…今年，「多鏡頭」趨勢愈演愈烈，鏡頭數量續創新高，手機的拍攝性能將跨入嶄新層級！

「我們R17 Pro搭載AI三鏡頭與靈動光圈設計，專為夜拍&自拍而生！」OPPO台灣分公司市場資深業務總監Alex表示：「OPPO很大優勢就是拍照！主打機『R17 Pro』更是自家首款三鏡頭機，後置1200萬＋2000萬＋TOF 3D三顆鏡頭，輔以OIS光學防震，全像素雙核對焦與SONY IMX362大感光元件，除讓使用者隨拍隨美，特別是1200萬主鏡頭還採獨特『F1.5/F2.4靈動光圈』，拍照時會根據環境亮度自動切換，搭配AI超高畫質引擎與超級夜景模式，讓夜拍效果突飛猛進，當實際用過、看過，絕對能感受到差異！」

（圖／NOVA情報誌提供）

據悉這款找來蕭敬騰代言的「R17 Pro」，不但夜拍明亮清晰，還承襲過去自家引以為傲美顏自拍技術，藉由2500萬F2.0大光圈前鏡頭，新一代AI辨識技術與全新3D疊圖演算法，讓自拍時臉部修飾更富「自然美」，同時人像景深處理效果更精準，彷彿大光圈單眼機所拍。尤其這代新增的TOF 3D鏡頭，主要支援AR尺規等應用，便於立體空間量測，面板也採6.4吋大型19.5：9特殊水滴造型螢幕，並新增光感螢幕指紋辨識解鎖，還有能隨光線變色有光暈流動感的凝光漸層工藝外觀，尤其獨家Super VOOC 超級閃充技術，10分鐘可將電量充至40%，整體設計相當平衡完美。

（圖／NOVA情報誌提供）

令人驚艷的是，「OPPO接下來還將推出10倍混合光學變焦機種！」元月底2019未來科技溝通會上，OPPO宣佈將在MWC大展上秀出自家首款10倍高望遠機種，已知會採獨創的超廣角＋超高畫質＋超長焦三顆鏡頭架構；其中超廣角具備15.9mm焦段，超長焦賦予159mm焦段，再輔以更強雙OIS光學防震技術，實現手機夢寐以求的10倍光學變焦能力！這時不禁讓人擔心機身是否變胖？安啦！據傳會運用與自家「Find X」上首創的能上升隱藏開闔的「潛望式結構」，讓鏡頭組有空間橫向排列做折射，一來仍維持超薄機身，且不用時還能將鏡頭閉合，保持簡潔美背外觀，預計Q2上市。

（圖／NOVA情報誌提供）

好事成雙！豈止望遠焦段大躍進，去年底全球首款後置四鏡頭機「Samsung Galaxy A9」也問世，同時三星在MWC大會上最新發表的S10系列5G手機「Galaxy S10 5G」，同樣也導入四鏡頭系統：甚至Nokia下代旗艦機「Nokia 9 PureView」，將破表讓相機推升驚人五鏡頭架構，只能說，2019年三鏡頭將成為基準，四鏡頭、五鏡頭陸續浮上檯面，究竟能激發出多大「神攝」火花，拭目以待。

（圖／NOVA情報誌提供）

電競專機剽悍對決 全套配件極速面板

遊戲手機市場相當大，常常看到年輕人與學生一群人圍在7-11前，原來相揪打「傳說」，組隊尬「吃雞」！對於許多愛好者，遊戲是滿足娛樂慾望泉源，更是生活中不可缺少精神糧食。況且全球電競熱潮正夯，電競更升格成為新興國家運動項目，性能驃悍，為遊戲而生的專業「電競專用手機」因而催生！且在2019年聲勢話題將更發燒、有「競」！

目前市場上電競專機主要「ROG Phone」VS.「Razer Phone 2」雙雄對決，各有各優點與設計魅力！其中又以Asus去年底「大陣仗」推出的首款電競機「ROG Phone」玩的最變態，不但隨機附帶「AeroActive散熱風扇」供快速降溫，還傾龐大資源為一支手機量身規劃「七大專屬配件」，前所未聞、令人咋舌！

（圖／NOVA情報誌提供）

「ROG Phone」外觀獨特俐落，機背上Logo標誌能發出搶眼RGB燈光視覺，一整個帶來強烈電競元素，核心挾帶特規高通S845 Kryo CPU，8GB記憶體規格，安兔兔跑分破30萬，並搭載6吋AMOLED螢幕，帶來90Hz高畫面刷新率、1 毫米快速反應，且支援108% DCI-P3廣色域顯色，此外還導入爆發力十足前置立體喇叭＋雙擴大晶片，有助於聽聲辨位與營造遊戲爽度。

（圖／NOVA情報誌提供）

重點內置專用遊戲中心控制介面，能監控設定CPU/GPU/RAM/溫度/風扇/燈效與遊戲獨立設定&直播功能，獨家「X MODE模式」按下後能自動調整CPU時脈與優化記憶體，還酷似超頻鍵作用。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）


最誇張是設計的專屬七大配件，分別有穩固防摔的「專屬保護殼」；提供雙螢幕同步遊戲&直播的「TwinView雙螢幕基座」；能延伸成桌機遊戲模式的「桌上型遊戲基座」；支援無線投影分享「WiGig無線投影基座」；擁有實體按鍵操控感「GAMEVICE遊戲控制器」與「Type-c五合一擴充底座」，重點還規劃「ROG標誌登機行李箱」來整套打包裝載，方便外出競賽帶著走，為玩家情境使用設想無比周到！

（圖／NOVA情報誌提供）

相較於ROG的「全套」溫情攻勢，雷蛇Razer推出的最新二代電競手機「Razer Phone 2」，主要鎖定「120Hz面板超高刷新率」，並採5.72 吋2K QHD IGZO快速技術螢幕，機背設有Razer聞名三頭蛇標誌燈光，支援1680萬RGB燈色自定義，同樣突顯出濃厚電競風格，尤其這代也更強化Dolby Atmos環繞音效技術，讓立體喇叭音量響度與清晰感提升，迎合遊戲體驗需求。

（圖／NOVA情報誌提供）

儘管這兩款電競專用機要價不斐，單機價紛紛破2萬5以上，尤其「ROG Phone」手機＋專屬周邊大全配超過6萬（周邊可單獨購買），但人氣與銷售量依舊超乎預期的好，可見「電競」等同熱銷代名詞！預料今年電競手機持續熱絡、新機輩出，不排除有更多品牌加入戰局一同角逐，玩家的選擇性也將更多！

電力怪獸無線閃充 全面揮軍螢幕辨識

最後，智慧手機還有一個趨勢，「大電量機」將會更受到市場青睞，走出自己一條蓬勃路線格局！因現代人對於手機依賴度居持續升高，帶出門不是時時連網關注社群動態，就是拿來無止境「追劇」，尤其近期又開始流行「寶可夢」，若追劇、抓寶到一半沒電，絕對很嘔！假使隨身還要掛上尿袋，也會備感不方便。

（圖／NOVA情報誌提供）

Asus近期就推出全新二代電力怪獸機「ASUS ZenFone Max Pro M2」，內建5000mAh毫安培超大電量，標榜帶來整整兩天續航，經測試能連續19小時線上影片播放，10小時暢玩遊戲不斷電，同時搭載6.3吋FHD+廣色域大螢幕，輔以NXP智慧擴大晶片五磁立體喇叭，讓使用者帶出門「電」事安心，盡情遊戲抓寶趣，且售價萬元上下契合平民大眾！

（圖／NOVA情報誌提供）


以高性價比多元陣容聞名的小米MI，也針對大電量&追劇族量深規劃「小米Max 3」，搭載6.9吋FHD+ 18：9超大全螢幕視野，內建達5500mAh毫安培電量，可連續播放與暢玩影片遊戲10小時以上，並支援反向充電功能，還能當行動電源幫其他手機裝置充電，重點價格8千有找超殺，推出後廣受米粉與影音娛樂族愛戴！

（圖／NOVA情報誌提供）

HUIWEI推出的新旗艦「Mate20X」，電量同樣來到5000mAh毫安培，實測帶來超過7小時遊戲續航，並提供獨家超級閃充，支援22.5W有線快充與車載快充，即使沒電也能快速恢復一天活力。

很明顯的，2019年「5000毫安培」將成為大電量機新基準！且不只玩大電量，實用的「快速閃充」議題將再度浮上檯面，不管是有線閃充或無線快充。諸如OPPO主打的「R17 Pro」，透過Super VOOC 超級閃充技術，35分鐘即能快速充飽；小米MI在WMC大會上最新發表的「小米9」，標榜最新Charge Turbo極速充電功能，支援27W快速閃充及業界功率最高20W無線快充，30分鐘可將電量充至70%，並大幅提升2-4倍無線充電效率，同時這款新機還搭載「高通最新S855旗艦處理器」與第五代「光學螢幕指紋技術」！

（圖／NOVA情報誌提供）

為何要特別提到處理器&螢幕指紋辨識技術，因從2019年起，各家旗艦機效能大跳躍，核心處理平台將從S845挺進到「S855」，尤其這顆晶片還是5G技術重要的支柱！尤其手機辨識解鎖上，「螢幕隱形指紋辨識」將大行其道，包含Vivo、OPPO、HUIWEI、Samsung、小米、Nokia…等，幾乎各品牌新機全面揮軍導入，甚至傳言iPhone下代新機也會搭載此技術。

畢竟對於使用者來說，指紋辨識的精準性，往往比臉部辨識來得突出，況且臉部辨識一大問題，全關燈下睡到一半想看手機，有時會無法順利辨識喚不醒，相較下螢幕指紋辨識幾乎沒此困擾，且更快速直覺按下螢幕速解鎖，對於使用者操作來說更便利，只能說，未來智慧族更「電」事如意，操作使用更順心！在這春暖花開之際，這讓我們迎接更充滿想像，驚豔且熱力無限的行動精彩生活～

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

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關鍵字：nova情報誌,摺疊手機,5G,VIVO,OPPO,HUAWEI,ROGPhone,RazerPhone2

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