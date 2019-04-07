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人工智能、5G崛起　新華社：「中國智造」的未來不是夢！

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▲▼德國漢諾威工業博覽會。（圖／中新社）

▲德國漢諾威工業博覽會。（圖／中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

德國漢諾威工業博覽會（Hannover Messe）5日閉幕，此次博覽會共吸引75個國家和地區的6500加參展商，中國大陸展商占約4/1，數量僅次於德國。不僅如此，會展期間，「中國智造」的質量也受到業界關注。對此，《新華社》更是指出，「中國智造」的未來不是夢！

據《新華社》評論，該會此次展現了新一輪以「融合」為核心的工業革命，工業生產與訊息技術的多層次、多樣化融合正在重塑工業生產全流程，人工智能、第五代移動通訊技術（5G）等前沿科技的工業應用均逐步從願景成為現實。

▲▼德國漢諾威工業博覽會。（圖／中新社）

評論指出，新的工業浪潮裡，中國大陸企業湧上潮頭，在雲計算、大數據、物聯網等領域持續創新，其中的佼佼者不僅已經有能力與西方同行並駕齊驅，在5G、人工智能等領域甚至還出現「領跑」的態勢。

「中國製造走在轉型升級的正確道路上」，評論表示，在從「製造」邁向「智造」的歷史進程中，只要長懷攻堅之志、善匯創新之智，書寫中國版的高科技「逆襲」故事，絕非無法實現。

▲▼德國漢諾威工業博覽會。（圖／中新社）

此外，評論表示，大陸企業的商標頻頻出現在外國企業展區，中方展出的技術應用中也常可見外企的貢獻，這反映出，如今的工業製造早已是「你中有我」、「我中有你」，排斥、保守不會帶來持續發展，合作共贏才是長遠之道。

最後，評論指出，大陸高科技企業「弄潮」新一輪工業革命的勇氣可嘉、信心十足；但同時，也應該清醒看到，大陸製造業在整體由「大」變「強」的路上依然任重道遠；保持專注、堅持實幹，「中國智造」的未來不是夢！

▲▼德國漢諾威工業博覽會。（圖／中新社）

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