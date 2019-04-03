Apple News +好夯！上線短短48小時突破20萬訂閱

▲Apple News +。（圖／翻攝蘋果春季發表會）

科技中心／綜合報導

美國蘋果（Apple）公司在今年的春季發表會中發表了多項全新的服務業務，外界對此褒貶不一，但據外媒報導指出，其中一項Apple News +訂閱已在短短48個小時內突破20萬訂閱。

據《appleinsider》引述《紐約時報》報導，雖然蘋果目前並未公開Apple News +的訂閱數，但知情人士透露，該項服務已在短短48個小時內突破20萬訂閱。這項服務能讓用戶以每月9.99美元的價格觀看300多種雜誌，以及《洛杉磯時報》和《華爾街日報》的內容。

但像是《華盛頓郵報》和《紐約時報》等美國主要大報並不在這次的Apple News +訂閱服務方案中，並非蘋果沒有進行接洽，外傳蘋果高級副總裁Eddy Cue在此項服務正式公布前，就勤於拜訪這兩間媒體公司，試圖與它們達成協議。

《紐約時報》似乎對於蘋果的收費價格表示不滿，它們認為出版商將被置於「用戶被蠶食」的風險中，且與蘋果合作這樣的方案，僅能獲得較少的利益。《紐約時報》執行長Mark Thompson也在上周指出，不要透過第三方服務來發佈相關內容，「讓讀者去別的地方來搜尋我們的新聞，我們對此相當謹慎，同時我們也擔心我們的新聞會與其他媒體的新聞混雜在一起。」

面對這樣的難題，有些加入Apple News+的媒體就選擇只在Apple News+上提供部分內容，完整的訂閱仍需透過媒體本身的網頁來完成，像是《紐約客》和《華爾街日報》皆採取類似作法。

▼Apple News +提供300種雜誌。（圖／翻攝蘋果春季發表會）