　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple News +好夯！上線短短48小時突破20萬訂閱

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple News plus。（圖／翻攝蘋果春季發表會）

▲Apple News +。（圖／翻攝蘋果春季發表會）

科技中心／綜合報導

美國蘋果（Apple）公司在今年的春季發表會中發表了多項全新的服務業務，外界對此褒貶不一，但據外媒報導指出，其中一項Apple News +訂閱已在短短48個小時內突破20萬訂閱。

據《appleinsider》引述《紐約時報》報導，雖然蘋果目前並未公開Apple News +的訂閱數，但知情人士透露，該項服務已在短短48個小時內突破20萬訂閱。這項服務能讓用戶以每月9.99美元的價格觀看300多種雜誌，以及《洛杉磯時報》和《華爾街日報》的內容。

但像是《華盛頓郵報》和《紐約時報》等美國主要大報並不在這次的Apple News +訂閱服務方案中，並非蘋果沒有進行接洽，外傳蘋果高級副總裁Eddy Cue在此項服務正式公布前，就勤於拜訪這兩間媒體公司，試圖與它們達成協議。

《紐約時報》似乎對於蘋果的收費價格表示不滿，它們認為出版商將被置於「用戶被蠶食」的風險中，且與蘋果合作這樣的方案，僅能獲得較少的利益。《紐約時報》執行長Mark Thompson也在上周指出，不要透過第三方服務來發佈相關內容，「讓讀者去別的地方來搜尋我們的新聞，我們對此相當謹慎，同時我們也擔心我們的新聞會與其他媒體的新聞混雜在一起。」

面對這樣的難題，有些加入Apple News+的媒體就選擇只在Apple News+上提供部分內容，完整的訂閱仍需透過媒體本身的網頁來完成，像是《紐約客》和《華爾街日報》皆採取類似作法。

▼Apple News +提供300種雜誌。（圖／翻攝蘋果春季發表會）

▲▼Apple News plus。（圖／翻攝蘋果春季發表會）

ET快訊
「內診選物」挑處女！3大婦科名醫偷吃女病患　他下場最慘
想確定交往…張軒睿喊Selina「名字1個字」！肢體接觸甜炸

關鍵字：蘋果,Apple,Apple News +,服務,媒體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

華碩ZenFone 6系列現身？　旗艦規格多核跑出11,190分

姜丹尼爾叫你起床幸福炸裂！Galaxy 系列打造專屬名人語音鬧鐘服務

Apple News +好夯！上線短短48小時突破20萬訂閱

蘋果又被告　民眾針對Apple Watch電池膨脹問題提起集體訴訟

遠傳網路門市改版優惠　第一代AirPods打一折、只要521元

打造零死角無線網路傳輸　未來5G天線將薄得像膠帶

瞄準四天連假「客廳經濟」　三家OTT強檔影片上架

破除視線死角防撞　工研院「智慧道路安全警示系統」獲頒愛迪生獎

華碩新手機違反電波法　緊急在日回收ZenFone Max Pro M2

iPhone中國價格四度降　XS機款最多砍500人民幣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

蔡依林《紅衣女孩》血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…

華碩ZenFone 6系列現身？　旗艦規格多核跑出11,190分

姜丹尼爾叫你起床幸福炸裂！Galaxy 系列打造專屬名人語音鬧鐘服務

Apple News +好夯！上線短短48小時突破20萬訂閱

蘋果又被告　民眾針對Apple Watch電池膨脹問題提起集體訴訟

遠傳網路門市改版優惠　第一代AirPods打一折、只要521元

打造零死角無線網路傳輸　未來5G天線將薄得像膠帶

瞄準四天連假「客廳經濟」　三家OTT強檔影片上架

破除視線死角防撞　工研院「智慧道路安全警示系統」獲頒愛迪生獎

華碩新手機違反電波法　緊急在日回收ZenFone Max Pro M2

iPhone中國價格四度降　XS機款最多砍500人民幣

藍營拱韓逼縣市長表態？　侯友宜批：不應當裁判又當鼓譟者

華碩ZenFone 6系列現身？　旗艦規格多核跑出11,190分

大甲媽7日起駕！氣象觀測車「護駕」　預報員沿途報天氣

2012年領勞保年金者今年要「加薪」了　1年可望多領近萬元

小林村國賠案纏訟10年　韓國瑜宣布：市府「放棄上訴」

分析／台南虎媽闖學校向小孩興師問罪　做法是否妥適值得省思

2019年「全國科學探究競賽—這樣教我就懂」　即日起報名

姜丹尼爾叫你起床幸福炸裂！Galaxy 系列打造專屬名人語音鬧鐘服務

恆春國小學童參訪警所　興奮體驗滿載知識歡樂歸

嗆韓被罵綠蛆沒在怕！常美冰店參戰「拒一國兩制」遊行　送300支冰棒

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

3C家電熱門新聞

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更..

米粉節「10元瘋狂秒殺」時段公..

註定失敗　Google+今停止..

華碩新手機違反電波法　緊急在日..

無線耳機競爭激烈　Bragi出..

LINE聊天室下櫻花雨　加碼特..

電信商原門號漫遊優惠　不到百元..

三鏡頭手機Nokia X71今..

韓5G方案價錢曝光　最低資費仍..

米粉節官網當機、實體門市塞爆

遠傳第一代AirPods打一折

Nokia點睛全螢幕手機X71..

iPhone XI多鏡頭「三角..

米粉節祭優惠限時開跑！ 小米9..

更多熱門

相關新聞

無線耳機競爭激烈　Bragi出售硬體業務

德國耳機廠Bragi表示，該公司已在3月份將硬體業務賣給不具名的第三方公司，未來該公司將專注於軟體業務的發展。

iPhone宣布降價　成交量增310％

最經典iPhone是哪支　網激推「這一代」

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

蘋果iPhone舊換新方案再度展延至4月底

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面