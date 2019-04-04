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以「島嶼電影」開啟柏林與台灣的世代對話：Taiwan Zukunft

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▲▼德國柏林，映像x台灣 Impression x Taiwan。（圖／Impression x Taiwan提供）

▲2019成員合影（圖／Impression × Taiwan提供，photo credit : Tairan Chiu）

文／Ant Ma

2018年，突發奇想，聚集了一群互不相識但擁有相同理念的人們。

憑著一股想讓更多德國人看見台灣電影的熱血，2018年召集各行各業志工組成「映像x台灣｜Impression x Taiwan」，更有遠在其他歐美國家的志工們兩肋插刀；去年夏天成功舉辦「島嶼故事在柏林 (The Taiwan Film Series)」影展，播映四部紀錄片、三部劇情片，也在映後座談於導演遠距對談，拉近與柏林觀眾的距離、交流彼此不同文化、碰撞思想。2019年，團隊重新調整，〈柏林台灣影展〉五月即將開跑，進而帶給柏林觀眾更多台灣多樣印象。

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▲▼德國柏林，映像x台灣 Impression x Taiwan。（圖／Impression x Taiwan提供）

▲2018《那個靜默的陽光午後》映後座談 （圖／Ant Ma提供，photo credit : Tairan Chiu）

從2018跨到2019是很艱鉅的新年，11月24日普天同慶感恩節的同時，台灣也正進行公投選舉，難掩面對結果的失落，德國的友人與房東老文青給予很溫暖的支持，在談話過程中，他們聊起了德國轉型正義的艱難還有同志權益爭取之路，很誠實地說：「這一切一點都不容易，而且會花上比你想像中更久、更久的時間。最重要的，請不要忘記對話，人與人的對話永遠是最珍貴的交流。」

「這樣的結果不應該沮喪，因為那確實是某些人的想望，如何與他們對話，讓他們知道為什麼我們這麼想，這才是最難的事。」

這個世代的我們該往何處去？我們沒有答案，只能不斷「對話」。

▲▼德國柏林，映像x台灣 Impression x Taiwan。（圖／Impression x Taiwan提供）

▲2019年視覺。（圖／Impression × Taiwan提供）

以什麼樣的形式對話？誰與誰的對話？這樣的問題不斷在我們團隊裡討論著，提及去年金馬影展55屆，導演傅榆受獎致詞所引發的爭議，她用紀錄片寫下專屬台灣的青春紀事，這個世代的我們依然在犯錯，但慶幸我們仍願意並坦然犯錯，唯有一次次無畏的碰撞，才能更接近我們的想望。2019年柏林影展在2月17日閉幕， 張藝謀導演新片《一秒鐘》忽然無預警退出角逐「金熊獎」，新聞一出，遭猜測可能是因為電影內容涉及文化大革命，難逃中國審查機制。主辦單位及參與今年柏林影展的嘉賓都感到十分遺憾。

到底電影是不是藝術歸藝術，政治歸政治呢？抑或藝術來自於生活，而生活本質是無法脫勾政治呢？除了國家之間的對話，還有世代的對話、性別的對話、階級的對話、人類與自然的對話⋯⋯人與人的相處與隔閡無法短時間消弭，所謂「對話」，除了闡述已見後，更重要是傾聽對方的聲音，若導演拋出電影為對話媒介，如何採集觀眾的回饋，也就是我們的工作了。因此2019年〈柏林台灣影展〉選定「Conversation」為主題，帶來兩部紀錄片、四部劇情片，每一個導演都是溫柔的，嘗試藉由鏡頭展開對話，期待與不同文化、族群互相接納與包容，不斷蛻變而豐富台灣底蘊。

2019 首映《紅盒子》邀請楊力州導演親臨柏林播映現場
播映時間5-6月，週日下午（5/5、5/12、5/19、5/26、6/2、6/16）
1. 5/05 14:00-17:00 《紅盒子》Father
2. 5/12 13:00-17:00《KANO》 KANO
3. 5/19 14:00-16:00 《只要我長大》Lokah Laqi
4. 5/26 14:00-16:00 《阿莉芙》Alifu
5. 6/02 14:00-17:00 《黑熊森林》Black Bear Forest
6. 6/16 14:00-17:00 《大佛普拉斯》The Great Buddha+

▲▼德國柏林，映像x台灣 Impression x Taiwan。（圖／Impression x Taiwan提供）

▲2019年片單。（圖／Impression × Taiwan提供）

這次的影展主題分為上下兩部分，恰好以五月與六月相隔，第一部分以楊力州導演《紅盒子》傳統技藝切入，描述世代傳承與父親的愛、馬志翔導演《KANO》以棒球勾勒早期日據時代的風土民情及堅毅的台灣精神、陳潔瑤導演《只要我長大》帶出新一代原住民小孩面對部落與自身處境的大哉問。

第二部分始於五月底六月，拉出柏林與台灣共享的現代思潮，呼應這個世代去除國界共同關注的議題，以及人與人之間相互相惜的純真情感。王育麟導演《阿莉芙》除了道出性別認同與自身角色塑造，更著眼於年輕世代如何與上一輩有著撕裂般相異的價值觀、李香秀導演《黑熊森林》提及台灣黑熊生態，現在人與動物的共處，生活在同一個場域如何互相尊重彼此，動物權的探討與立法該如何往前？壓軸片黃信堯導演《大佛普拉斯》是上與下的階級碰撞，去除了顏色，全片黑白色調，留下最純粹的人物角色。

首映楊力州導演的《紅盒子》，導演用十年的時間記述國寶級藝師陳錫煌師傅的故事，上一代掌中戲的興衰，寫實刻劃技藝傳承的沒落，傳統價值的美好我們有目共睹，堅韌與其沉著怎麼轉化成力量，講的是世代、家庭，與愛。令人興奮的是，2019年〈柏林台灣影展〉特邀楊力州導演親臨現場！我們也發起了群眾募資，期待經費允許的狀況下，可以讓楊力州導演踏上柏林領土，與觀眾近距離談話。

最後順道一提，這一次的電影放映在柏林文青最愛聚集的 kino central，位居鬧區的 Hackescher Markt，除了建築外觀佈滿塗鴉，還有鼎鼎大名的猶太女孩安妮（Anne Frank）的畫作與博物館。期待更多人加入我們，持續輸出各種形式的台灣電影，分享不同場域與文化的世代對話，打破疆界、激盪更多火花。

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關鍵字：台灣,德國,柏林,島嶼,台灣電影

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