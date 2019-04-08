被超車不爽！暴怒男尾隨一家4口　掏槍狂掃「射殺後座10歲女童」

▲ 岡薩雷斯射殺10歲的莎莫。（圖／Phoenix Police Department）

國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州日前發生一起驚悚的槍擊案，10歲女童莎莫‧布朗（Summer Brown）開心坐上爸媽的車，剛到家時卻突然遭後方駕駛開槍射死。而這名年僅20歲的駕駛只是因為在路上被布朗一家超車，一氣之下便尾隨他們到家，掏出身上的槍瘋狂掃射，將莎莫射死。

鳳凰城警察局發言人路易斯（Vince Lewis）指出，布朗夫妻3日晚間駕車出門，接送分別為12歲、10歲的女兒回家，路上超了一輛白色皮卡車的車，隨後便發現這輛白車一路尾隨。當布朗一家四口抵達家門口，莎莫的父親達昆騰（Dharquintium Brown）下車後，白車駕駛竟突然掏槍掃射。

達昆騰表示，他們一到家門口，兇手就已經準備好開槍，「我下車並問他，『發生什麼事了嗎？』然後他就突然開槍了。他向我的車子開槍、向我開槍、向我的房子開槍，然後殺了我的女兒。」

達昆騰的頸部後方被子彈擦傷，並不嚴重。坐在副駕駛座的妻子塔尼莎（Taniesha Brown）首先轉頭查看在後座的女兒，確認12歲的大女兒沒有受傷，轉頭卻看到背部中槍的莎莫正在渾身發抖。莎莫被送往當地一家醫院後傷重不治，塔尼莎悲痛的表示，「這個惡夢將永遠在我腦海中重演。我無法入睡，希望她安息。」

案發以後，鳳凰城警方公布案發現場附近的一段監視錄影器影片，其中可見犯人開車尾隨布朗一家人，以及他的合成素描，隨後讓警方循線找到那輛白色的皮卡車。路易斯指出，嫌犯將車子改裝，也更換輪胎，但警方還是認出該輛皮卡車。現年20歲的駕駛岡薩雷斯（Joshua Gonzalez）後於5日落網，被控一級謀殺罪及3項加重攻擊罪，保釋金高達100萬美元（約新台幣3086萬元）。