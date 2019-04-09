中美貿易談判「劉鶴座位變了」　陸媒揭密：談了九輪才有的氛圍

▲劉鶴（左）與川普（右）會晤。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美中第9輪貿易談判於美東時間5日結束，雙方就大部分議題已達共識，不過最艱難的協商恐怕才正要開始。對於談判細節，中美方面都沒有做更多詳細說明，不過《環球時報》觀察發現，美國總統川普讓大陸國務院副總理劉鶴在兩人會晤時，由坐在他對面的位置改為「坐在他的旁邊」，這一切恐怕是談了九輪才可能有的工作氣氛。

▲與此前的會面相比，劉鶴這次的座位更靠近川普。（圖／路透社）

大陸官媒環球時報8日表示，第9輪中美經貿高級別磋商究竟談得怎麼樣，人們只能從一些細節和雙方的公告去揣摩。報導提到，這次談判期間，劉鶴一行來到談判地點美國貿易代表辦公室時，萊特海澤、梅努欽等人是走到樓外台階下迎接他們，這是非同尋常老朋友式的迎接。

報導提到，在白宮會見時，川普總統讓劉鶴從以往會見時坐在他對面的位置改為坐到他的旁邊。這一切恐怕是談了九輪才可能有的工作氣氛。文中說道，「氣氛可不是虛的，中美雙方對這次談判成果的公布很接近，強調磋商順利結束，並就多領域的協議文本取得了新進展；雙方本周還將透過視訊繼續磋商。另有美方官員表示，雙方達成協議的前景良好。」

▲中美經貿談判本周將以視訊會議的方式繼續談。（圖／路透社）

環球時報這篇社評還說，綜合各方面的訊息，中美經貿協議就像一個掛在樹上、看上去近乎長成的果子，但它什麼時候能夠熟透，「瓜熟蒂落」地掉下來，仍不好說。

有關中美關係未來的形勢發展，評論認為，在這種時候，耐心或許是最重要的，這當中既需要戰略耐心，也需要「好事多磨」的耐心。在果子將熟未熟之際，如果哪一方急於摘果，或者需自己付出額外代價，或者要威逼對方付出超額代價，這都會為協議的落實埋下嚴重隱患，削弱協議成熟、公平的成色。

新華社5日的評論也曾提到，「磋商到了第9輪，如同攀登高峰，越接近登頂，面臨的挑戰與困難越多。圍繞協議文本，剩下的問題個個都是硬骨頭，要對磋商的長期性、複雜性和艱鉅性有更清醒認知，做好更充足的準備，並多一些底線思維。」