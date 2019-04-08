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女記者「深入俄羅斯網軍」獲提名　被抓到批評川普獎項飛了

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▲▼芬蘭籍女記者阿羅（Jessikka Aro）2014年開始報導俄羅斯網軍干預他國的新聞。（圖／翻攝自推特／Jessikka Aro）

▲阿羅深入調查俄羅斯網軍。（圖／翻攝自推特／Jessikka Aro）

記者丁維瑀／綜合外電報導

芬蘭籍女記者阿羅（Jessikka Aro）2014年開始報導俄羅斯網軍干預他國的新聞，去年10月，美國駐赫爾辛基大使館官員詢問她，是否願意接受「國際婦女勇氣獎」的提名，她當時非常高興。然而，獎項後來遭到取消，她高度懷疑是自己曾在推特批評美國總統川普的關係。

阿羅7日在CNN節目《可靠消息來源》（Reliable Sources）訴說事件經過，自從2014年開始報導俄羅斯的活動後，她便遭遇各種騷擾與網路上的攻擊，因此得知自己可能獲得國際婦女勇氣獎項時，她非常感激，「（這種認可）很珍貴，因為我的工作也讓我付出許多。」

頒獎儀式3月7日於華府舉行，阿羅的獎項卻在幾周前被撤銷，「它當時就這樣被帶走了。」《外交政策》雜誌援引幾個消息來源指出，這位女記者多次在推特抨擊川普，獎項最後才會落空。

回顧過去的貼文，川普曾痛批媒體被操縱、貪腐，並且是「人民的敵人」。阿羅則回覆，克里姆林宮不需要任何「巨魔工廠」，除非川普在背後策畫；如今，她依舊不後悔自己的發文，「我認為川普總統對於媒體的攻擊是可恥的，此事也需要在推特被討論。」

美國務院發言人最初聲稱，阿羅被通知提名獎項時出了錯誤。其他郵件內容卻顯示，阿羅與相關人員接洽好幾個月，她一直都很期待華府之旅，但就在大使館官員要求她送出社群媒體的列表後，事情就發生變化。

阿羅強調，美國務院的主張並不正確，她也感謝參議員正在調查此事，「我真的很想知道，是誰真正下令取消獎項的人？他或她這樣做的動機為何？」她質疑，撤銷獎項的過程，不符合國務院的透明、公開政策。

現階段，阿羅正在撰寫有關俄羅斯網軍的書籍，她認為西方世界仍不明白俄羅斯付出多大的努力，規模有多巨大，「病毒式的假消息被用來操控與煽動真實的人，真實的人，進入仇恨行為。」

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關鍵字：芬蘭,俄羅斯,記者,川普,北美要聞

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