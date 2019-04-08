廖燦昌接第一金董座惹議　黃國昌批政院：拿納稅人的錢酬庸

▲前合作金庫董事長廖燦昌，將接任第一金控董事長。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

立法院財政委員會8日聚焦在公股行庫人事案，其中第一金控董事長一職，由當初因「慶富案」下台的前合庫金控董事長廖燦昌接任，引發爭議。財政部長蘇建榮坦言，他曾向行政院表達意見，但最後是行政院決定的，負責質詢的時代力量立委黃國昌也對此痛批，「拿納稅人的錢來酬庸懂得攀炎附勢者」。

黃國昌8日在立法院質詢時表示，慶富聯貸弊案造成納稅人上百億損失，2017年11月他曾提出具體證據指出，必須對時任合庫董座廖燦昌究責，當時，時任行政院長的賴清德也馬上撤換廖燦昌；然而，廖燦昌的責任還沒真正追究，虧空爛帳也沒人負責，行政院卻核定廖燦昌回鍋接任資產更大的第一金控董事長。

黃國昌指出，2015年12月慶富造船集團董事長陳慶男多次入總統府參與宴會，12月8日第一次吃完飯，12月9日就找前總統府副祕書長熊光華請託處理貸款，12月29日中午第二次吃飯，下午行政院秘書長簡太郎就馬上找來財政部、公股行庫代表，幫陳慶男召開喬貸款會議。

黃國昌質疑，為何在2015年擔任合庫董事長的廖燦昌，可以在陳慶男去總統府吃完飯、去行政院秘書長辦公室喬完貸款，連授信審議委員會都還沒開會，就已經決定要參貸？「這是哪門子公司治理？」慶富聯貸弊案出事後，廖燦昌曾公開表示上面有交代，公股行庫總是要配合，「這是哪門子金融專業？」

面對黃國昌的質疑，財政部蘇建榮沒有辦法回答，直到最後才坦言，曾向行政院表達過類似意見，但最後是行政院決定的。蘇建榮此話一出，黃國昌也痛批行政院，「請問行政院：誰決定這個可恥的任命？拿納稅人的錢來酬庸懂得攀炎附勢者，請問基本是非在哪裏、公平正義在哪裏？」

▲財政部長蘇建榮。（資料照／記者林敬旻攝）