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Cona's妮娜巧克力夢想城堡兒童節開幕　12歲以下兒童免費入園

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▲Cona`s妮娜巧克力夢想城堡兒童節正式開幕。（圖／記者白珈陽翻攝／下同）

▲Cona`s妮娜巧克力夢想城堡兒童節正式開幕。（圖／記者白珈陽翻攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

Cona's妮娜巧克力夢想城堡正式營運了!妮娜巧克力在兒童節前夕，完成送愛到南投信義鄉任務，如今恰逢兒童節，希望藉由節日氣息發表活動成果，4月4日歡慶正式開幕，同時優待國小六年級以下兒童，4/4、4/5、4/6、4/7 四天免費入園，歡迎民眾一起入園遊玩。

Cona's妮娜巧克力於2019年兒童節前夕，利用一星期的時間走訪14所國小、師生總共1489名，送愛到南投縣信義鄉，總里程數合計走了627.7公里。

▲Cona`s妮娜巧克力送愛到南投信義鄉。

▲Cona`s妮娜巧克力送愛到南投信義鄉。

妮娜有限公司董事長魏振宇表示，妮娜巧克力將可可知識帶進原鄉，並教導學童就地取材，採取桂花、肉桂等樹葉為模具，讓小朋友現場親手製作巧克力DIY，也致贈每位師生兒童節禮物，希望不僅能傳遞可可美味和幸福滋味，更將夢想城堡的愛蔓延下去並擴散開來。

▲Cona`s妮娜巧克力致贈每位師生兒童節禮物，希望傳遞可可美味和幸福滋味。

▲Cona`s妮娜巧克力致贈每位師生兒童節禮物，希望傳遞可可美味和幸福滋味。

▲Cona`s妮娜巧克力員工教導小朋友現場親手製作巧克力。

▲Cona`s妮娜巧克力員工教導小朋友現場親手製作巧克力。

魏振宇說，城堡在4月2日下午16時，在最後一站潭南國小完成信義偏鄉巡迴送愛的兒童節公益活動，希望藉由4月4日兒童節當日發表活動成果，為歡慶正式開幕，優待國小六年級以下兒童，4/4、4/5、4/6、4/7 四天免費入園，歡迎民眾攜家帶眷一起來城堡歡度兒童節！

活動資訊請見網址：http://www.conas.com.tw/

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關鍵字：Cona's,妮娜巧克力,兒童節,夢想城堡

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