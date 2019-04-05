▲網紅「那對夫妻」現身ATT 4 Recharge，發送200份兒童節禮物。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲地表最強網紅家庭「那對夫妻」現身ATT 4 Recharge，擔任一日公益店長。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

地表最強網紅家庭「那對夫妻」現身ATT 4 Recharge，首度為年度代言出席，擔任一日公益店長，和超萌的吉祥物REBO，一起為公益發聲，超可愛的妮妮也散發出強大療癒效果，除了獻唱最新歌曲，親切和粉絲互動，更在現場發送200份兒童節禮物！

▲除了獻唱最新歌曲，親切和粉絲互動，更在現場發送200份兒童節禮物！

那對夫妻表示，「兒童節對孩子來說，就是帶給他們一份快樂，我希望全天下的孩子，在今天都可以開開心心、快快樂樂」，「今天就是來陪大家一起過兒童節，把公益的理念宣導出去，讓更多人可以一起多多參與公益的活動」，並提到喜歡溜冰的妮妮最近迷上冰宮，已經可以獨立溜冰，妮妮還模擬跌倒時該如何爬起來，相當逗趣。

▲此次活動還特別邀請創世基金會的小朋友們，一起同遊ATT 4 Recharge童趣樂園。

此次活動還特別邀請創世基金會的小朋友們，一起同遊ATT 4 Recharge童趣樂園，戴上智慧手環，體驗不同想像中的遊樂園，先是到東森寵物雲領取可愛小抱枕，接著到餐廳享用美味佳餚，最後到小朋友們最期待的冰宮體驗，換上溜冰鞋、戴上配備，小朋友走進場內剛開始有點緊張，但後面越溜越順，玩得非常開心！

▲小朋友們戴上智慧手環，體驗不同想像中的遊樂園，有小禮物拿還可以品嚐美味佳餚。

「我覺得很刺激」、「溜冰好好玩」、「不會害怕」首次體驗溜冰的小朋友們大喊好玩，家長則是認為「活動規劃多元，在兒童節這天來體驗這些活動，是最好的兒童節禮物」，透過活動，讓創世基金會的小朋友們留下美好兒童節回憶，ATT 4 Recharge也擺出捐玩具及發票的箱子，希望能夠號召小朋友的力量，一同為植物人發聲。

▲換上溜冰鞋、戴上配備，小朋友走進場內剛開始有點緊張，但後面越溜越順，玩得非常開心。

連假活動不間斷，ATT 4 Recharge在4/4-4/7規劃親子露天電影院、爸爸愛的古董車與小孩愛的兒童車展、美麗百位網紅媽媽們的野餐日與壓軸超級英雄們的變裝義演等活動，以及樂園豐富有趣表演及加分的玩具市集攤位，增添夢境般樂園的歡樂氛圍，就是要讓大小朋友都能玩得開心。

▼ATT 4 Recharge擺出捐玩具及發票的箱子，希望能夠號召小朋友的力量，一同為植物人發聲。