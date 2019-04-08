快訊／川普內閣人事再變動！美國國土安全部長辭職

▲美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）7日表示，美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）正在離開「她的位置」，離開這份職務，改由美國海關和邊境保護局長麥卡倫南（Kevin McAleenan）接下代理國土安全部長。

川普在推特上表示，「國土安全部長尼爾森即將離職，我感謝她的付出，也高興地宣布由現任海關和邊境保衛局長麥卡倫南（Kevin McAleenan）成為代理國土安全部長，我有信心她會做得很好！」

一名高級政府官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），尼爾森7日下午5時在白宮與川普見面，計畫討論移民和邊境問題及方向。根據另一消息指出，她當時沒有要辭職，而是帶著議程和計畫前往會談，然而川普政府內部似乎要展開人事變動，即使目前仍不知道尼爾森是自願離職還是「被離職」。

該消息來源指出，川普對於現行法律感到沮喪，他一直希望在政府工作的官員可以阻止那些從中南美洲前往美國尋求庇護的民眾。自從2017年12月尼爾森開始擔任國土安全部長，川普就一直對於她處理非法移民的方式擁有強大的挫折感，因此外界早已做好心理準備，認為她可能做不久。