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台男教師手繪「人體骨骼」！上課板書曝光…高顏值攻日網：這是醫學課嗎

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他在黑板畫出這種圖　你會跪著看。(圖／取自鍾全斌臉書)

▲帥哥老師在黑板畫出人體骨骼，日本網友也都看傻了。（圖／翻攝自鍾全斌臉書、YouTube，下同）

國際中心／綜合報導

日本社群最近流傳一則消息，內容指出，台灣一名帥氣的男老師在黑板上畫「人體骨骼圖」，由於骨骼線條非常精美細緻，栩栩如生，讓人以為是醫學院的課程，沒想到這名老師竟然是教授視覺設計，畫這些美圖是要讓教導學生人體繪畫的正確方法，引起日本網友們看傻：「這是醫學系的課嗎？太厲害了啦！」

這名帥哥老師是高雄樹德科技大學講師鍾全斌，他時常在臉書上分享自己畫的人體骨骼與肌肉的完整過程，他表示，由於學生面臨人體繪畫時會有3種困難，因此他在課堂上拿出粉筆，很快畫出極度細緻的人體素描畫像作為教學。

▲日本網友討論高雄樹德科技大學講師鍾全斌。（圖／翻攝自YouTube）

▲日本網友討論高雄樹德科技大學講師鍾全斌。（圖／翻攝自YouTube）

▲日本網友討論高雄樹德科技大學講師鍾全斌。（圖／翻攝自YouTube）

鍾全斌表示，這3種困難分別是：第一，許多人對藝用解剖學不理解，導致手腳長度拿捏不準、肌肉起伏有誤。第二，學習藝用解剖學的時間不夠，必須向理解數學一樣，一步一步的破解。最後，許多人在學習過程中，容易產生自我懷疑，成效自然就打折扣了。

「如果要在繪畫人體上有突破，就必須持之以恆，堅持下去才能專精。」鍾全斌這篇文章被熱烈轉發，引起許多網友留言：「好精細的分解構圖」、「人體構造真的很需要時間學習」、「老師好帥」、「這老師是要女學生怎麼專心」、「乍看還以為是醫學院在上課，老師好厲害」等，最近日本網友也分享鍾全斌的教學影片，直呼：「太厲害了啦！」

他在黑板畫出這種圖　你會跪著看。(圖／取自鍾全斌臉書)

他在黑板畫出這種圖　你會跪著看。(圖／取自鍾全斌臉書)

▲日本網友討論高雄樹德科技大學講師鍾全斌。（圖／翻攝自netgeek）

▲日本網友討論高雄樹德科技大學講師鍾全斌。（圖／翻攝自netgeek）

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關鍵字：高雄,樹德科技大學,台男,繪畫,手繪,人體,鍾全斌,日韓要聞

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