政論節目發言惹議　日女子大學韓男教授慘「被購物」得貨到付款

▲ 惠泉女學園大學。（圖／翻攝自維基百科／Germain Mesureur）

國際中心／綜合報導

日本東京惠泉女學園大學一名南韓籍男教授因在電視節目上針對日韓關係發表言論，遭受「被購物」的恐怖行為，收到大量自己並未訂購的物品，卻被要求貨到付款。《韓聯社》指出，這是日本極右派份子慣用的攻擊手法，警方已經依「涉及妨害業務的危險行為」嫌疑介入調查。

日媒5日報導，韓籍男教授李泳采任教於東京多摩市的惠泉女學園大學，多次登上民營電視台的政論節目，針對南韓政經問題、二戰徵用工等議題發表言論，因此激怒日本極右派份子。他們不時透過電話、電子郵件及公開的網路文章，對李泳采發表仇恨言論。

李泳采的辦公室在2月中旬至3月中旬，前前後後收過20多次包裹，內容物包括大量保健食品、咖啡、醋、韓語課程文宣等，寄件人皆匿名，商品費用及運費都要求貨到付款。他預計全數退貨，不會造成錢財損失；詢問郵購業者及警方後，也發現其中幾件包裹是以明信片訂購，而明信片上蓋有宮城縣的郵戳，有望循線找到嫌犯。

李泳采指出，「這是帶有政治性意圖、企圖壓迫他人言論的恐怖主義犯罪行為，我無法原諒；讓我對未來可能送來的包裹感到恐懼，也對收包裹的校方造成困擾。」他的律師井堀哲則表示，「若不鎖定犯人並加以懲罰，這類行為將越演越烈」

日本極右派經常針對社會運動家或律師等採取「強制購物」的方式，將所需費用轉嫁到他們身上，演變成一種社會問題。北九州市的53歲市議員村上聰子曾以反首相安倍晉三的講師身分主持一場演說，事後便收到要求她貨到付款的內衣；此前因抱著剛出生的孩子出席市議會會議而引起熱議的熊本市議員緖方夕佳、積極為女性權益發聲的作家北原みのり（Minori）也曾有類似遭遇。