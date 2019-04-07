▲開南大學校園情侶周志祥、吳翠榕，於桃園彩芋季受邀古禮迎親的男女主角。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

原住民少年郎愛上閩南美少女，一場傳統中式婚禮結合古式原住民婚禮的「古禮迎親-緣定愛情海」活動，7日於「2019桃園彩色海芋季」熱鬧呈現。溪海休閒農業發展協會理事長劉建勳說，23歲的新郎周志祥是布農族人，與20歲閩南人的新娘吳翠榕，兩人都是開南大學的校園情侶，受邀古禮迎親的男女主角，認為是甜美記憶。

為「古禮迎親-緣定愛情海」新人宣讀幸福宣言，並期盼市民朋友有情人終成眷屬，桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，桃園彩色海芋季今年已辦理第三年，人潮相較往年增加不少，為期18天的活動當中市民朋友可盡情欣賞11種顏色的彩色海芋，體驗各種面向的溪海之美，感受市府所致力推動的幸福經濟學。

▲▼桃園彩芋季－古禮迎親，萬人見證校園情侶不同文化浪漫愛情。（圖／桃園市政府提供）

而今天的主題活動為古禮迎親日，由彩芋活動會場的在地溪海休閒農業發展協會規劃辦理，這場獨特的婚禮，藉由傳統古式婚禮與原民傳統慶典式婚禮的結合，由布農族青年穿著原住民傳統服飾由部落頭目帶領，準備山豬、小米酒、檳榔，迎娶坐著中式八人花轎、穿著傳統服裝新娘，將近60人的迎親團隊沿著花田舉牌、鳴鼓、敲鑼，龐大的迎親隊伍並沿途發送喜糖給觀禮民眾，萬人見證這場盛大熱鬧的浪漫婚禮。

「2019桃園彩色海芋季」活動地點：大園區聖德北路與田溪路交叉口的溪海休閒花卉園區，舉辦迄4月21日止。