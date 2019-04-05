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2019桃園彩色海芋季登場　8萬株11種顏色彩芋及各式草花迎賓

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▲2019桃園彩色海芋季登場

▲2019桃園彩色海芋季登場，以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」為主題。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園彩色海芋季」4日起在大園區溪海花卉園區正式登場，活動首日好天氣湧入約10萬人次參觀。市府農業局指出，今年是第三屆的桃園彩色海芋季，以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」為主題，結合海芋、愛情、溪海三大元素規劃兩大展區，種植多達11種顏色彩色海芋及各式草花，要讓您倘徉花海很療癒。

市長鄭文燦於出席開幕活動指出，大園區溪海花卉園區（位於聖德北路與田溪路交叉口）今年舉辦的「桃園彩色海芋季」以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」為題，農業局結合海芋、愛情及溪海3大元素規劃兩大展區，種植多達11種彩色海芋及各式草花，即日起至21日止一連展出18天、橫跨三個週末，周周推出精彩活動。

▲2019桃園彩色海芋季登場

▲2019桃園彩色海芋季種植逾8萬株彩色海芋及香水百合，還有15萬株各式草花。▼活動首日湧入約10萬人次參觀（圖／記者楊淑媛攝）▲2019桃園彩色海芋季登場

今年整體展區面積達5公頃，種植逾8萬株彩色海芋及香水百合，還有15萬株各式草花，如情人菊、四季海棠等點綴，浪漫花海，保証好玩又好拍。清明連假期間，開幕當天推出「花漾仙子大遊行」為海芋季打開序幕；4月5日是「婚紗花嫁日」，由在地婚紗業者晶綻囍事與南亞技術學院、萬能科大共同舉行浪漫婚紗秀，以特色禮服搭配彩芋手工飾品，捧花走秀。

▲2019桃園彩色海芋季登場

此外，今年海芋季也與在地文創社團及知名業者合作，推出18種不同類型的農事體驗，讓遊客體會休閒農業區的豐富魅力。▲2019桃園彩色海芋季登場

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關鍵字：2019桃園彩色海芋季,大園區溪海花卉園區登場

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「2019桃園彩色海芋季」將在4月4日起至4月21日展開，為期18天。以「芋見愛情海」為主題的彩芋季活動，南亞技術學院美容造型系應邀參與海芋季婚紗秀開幕活動走秀，指導老師梁淑貞將帶領美容造型系學生，以法式宮廷特色禮服造型展演，展現宮廷風新娘髮妝整體造型及海芋造型配飾，掀起一股華麗復古的風潮。

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