2019桃園彩色海芋季婚紗秀　法式宮廷禮服掀華麗復古風潮

▲2019桃園彩芋季婚紗秀，走法式宮廷風掀華麗復古風潮。（圖／梁淑貞提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園彩色海芋季」將在4月4日起至4月21日展開，為期18天。以「芋見愛情海」為主題的彩芋季活動，南亞技術學院美容造型系應邀參與海芋季婚紗秀開幕活動走秀，指導老師梁淑貞將帶領美容造型系學生，以法式宮廷特色禮服造型展演，展現宮廷風新娘髮妝整體造型及海芋造型配飾，掀起一股華麗復古的風潮。

梁淑貞2日表示，該婚紗秀採以法式新娘禮服造型為主題，展現從宮廷時代皇室貴族風華，到現代時尚迷人風情的優雅年華，為了展現多元禮服風格，展演以白紗禮服及金紅色、綠色禮服為主，白紗的華麗氣勢完美重現歐洲皇室的高雅尊貴。

▲▼2019桃園彩芋季婚紗秀，走法式宮廷風掀華麗復古風潮。（圖／梁淑貞提供）

而金紅色禮服復古華麗；綠色禮服則展現另類俏皮活潑感，再搭配以輕土製作而成的彩芋耳環及飾品。美容造型系系主任林平和表示，南亞技職體系一直以來都非常支持與參與市政府的展演活動，此活動也是給予學生學習與觀摩的最佳機會。

「2019桃園彩色海芋季」於桃園市大園區聖德北路、田溪路交叉口盛大舉行，是全臺灣唯一以彩色海芋為主題的花卉活動。今年桃園彩色海芋季結合「海芋」「愛情」「溪海」三元素，量身打造此次主題「芋見愛情海，敲響幸福鐘」，並以此口號分為兩大展區。