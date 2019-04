HEARTS ON FIRE年度高級訂製珠寶展　4月起全台專門店巡迴

圖、文/HEARTS ON FIRE提供

HEARTS ON FIRE年度AERIAL高級訂製珠寶展,以璀璨的完美火光捕捉大自然變幻莫測的轉瞬之美。

品牌精心挑選尺寸各異的圓形明亮式切割美鑽,以巧妙的鑲嵌手法排列並搭配不同的鑲嵌方式,展現貌似梨型(pear-cut)、馬眼型(marquise cut)的變化,美鑽之間毫無空隙、側邊的每一個貴金屬拋光面亦經過細膩打磨,工藝大師並使用精密的焊接技巧,隱藏不必要的金屬線條,營造出鑽石懸空於鑲座上的視覺效果,令全系列作品明亮清新,如陽光映射清晨的朝露,不論從何種角度都能感受作品耀眼不凡的魅力。





AERIAL項鍊

玫瑰金、鑽石總重約39.5ct

NT$6,600,000

象徵永恆、繁盛、溫暖和希望的太陽,也如同HEARTS ON FIRE美鑽綻放璀璨火光。將沐浴陽光下的感受以美鑽及設計具體詮釋:在展現和煦耀眼太陽光芒的同時,以錯落不同大小的鑽石演繹太陽火焰般的跳躍動感,而大量鏤空的設計更創造大面積的視覺效果。

AERIAL BREEZE項鍊

白K金、鑽石總重約4.82ct

NT$455,000



HEARTS ON FIRE美鑽擬態徐徐清風,穿梭彷彿林木間,在不同的自然光線照射下,轉化成為珠寶美鑽的靈動光影及無與倫比的璀璨耀眼光芒。

REPERTOIRE PREMIUM系列

2019年全新誕生的REPERTOIRE PREMIUM系列來自HEARTS ON FIRE最為經典的REPERTOIRE婚戒,利用主鑽與排列成環狀的配鑽互相搭配而成,主鑽與小鑽中的極小空隙,能讓側邊光線進入主鑽,使「全世界車工最完美的鑽石」反射出最耀眼的火光,並有極大化主鑽克拉數的效果。





REPERTOIRE PREMIUM項鍊

白K金、鑽石總重約9.98ct

NT$1,380,000



JULIETTE系列

隨本次高級訂製珠寶展亦隆重展出全新JULIETTE系列戒指,以大克拉數的HEARTS ON FIRE美鑽為中心,發展出馬眼型、梨型、水滴型的奢華外型,富有維多利亞時代華麗典雅的大器風格,品牌精湛以鑲嵌工藝與打磨技術令作品呈現更加放大的視覺效果,也使明亮式切割美鑽更富有變化,同時保有花式切割鑽石的造型感,但又閃爍HEARTS ON FIRE美鑽獨有的極致火光。





JULIETTE戒指

鉑金、主鑽石約1.09ct、1.09ct、2.08ct

NT$3,049,000



70多件珍稀珠寶,4月份起將於全台專門店進行巡迴展出。

HEARTS ON FIRE專門店

新竹大遠百1F 4/4-4/6

板橋大遠百1F 4/9-4/11

台北SOGO復興館3F 4/12-4/14

新光三越信義新天地A8 1F 4/19-4/21

台南新光三越新天地GF 4/26-4/28

高雄漢神本館 B1F 4/26-4/28

HEARTS ON FIRE─全世界車工最完美的鑽石

於1996年獲美國政府註冊為「全世界車工最完美的鑽石」(The World’s Most Perfectly Cut Diamond®)。HEARTS ON FIRE自全球每年出產的原石當中挑選天然、擁有完美八面晶體的高淨度原石,並由極少數先進技術工藝卓越的大師全程手工切割打磨,才能造就「全世界車工最完美的鑽石」。全球每年10億顆鑽石原石,僅有少於0.1% 之頂級原石可成為HEARTS ON FIRE美鑽。