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HEARTS ON FIRE年度高級訂製珠寶展　4月起全台專門店巡迴

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HEARTS ON FIRE珠寶（圖／業者提供）

圖、文／HEARTS ON FIRE提供

HEARTS ON FIRE年度AERIAL高級訂製珠寶展，以璀璨的完美火光捕捉大自然變幻莫測的轉瞬之美。

品牌精心挑選尺寸各異的圓形明亮式切割美鑽，以巧妙的鑲嵌手法排列並搭配不同的鑲嵌方式，展現貌似梨型（pear-cut）、馬眼型（marquise cut）的變化，美鑽之間毫無空隙、側邊的每一個貴金屬拋光面亦經過細膩打磨，工藝大師並使用精密的焊接技巧，隱藏不必要的金屬線條，營造出鑽石懸空於鑲座上的視覺效果，令全系列作品明亮清新，如陽光映射清晨的朝露，不論從何種角度都能感受作品耀眼不凡的魅力。

HEARTS ON FIRE珠寶（圖／業者提供）

AERIAL項鍊
玫瑰金、鑽石總重約39.5ct
NT$6,600,000

象徵永恆、繁盛、溫暖和希望的太陽，也如同HEARTS ON FIRE美鑽綻放璀璨火光。將沐浴陽光下的感受以美鑽及設計具體詮釋：在展現和煦耀眼太陽光芒的同時，以錯落不同大小的鑽石演繹太陽火焰般的跳躍動感，而大量鏤空的設計更創造大面積的視覺效果。

HEARTS ON FIRE珠寶（圖／業者提供）

AERIAL BREEZE項鍊
白K金、鑽石總重約4.82ct
NT$455,000

HEARTS ON FIRE美鑽擬態徐徐清風，穿梭彷彿林木間，在不同的自然光線照射下，轉化成為珠寶美鑽的靈動光影及無與倫比的璀璨耀眼光芒。

REPERTOIRE PREMIUM系列
2019年全新誕生的REPERTOIRE PREMIUM系列來自HEARTS ON FIRE最為經典的REPERTOIRE婚戒，利用主鑽與排列成環狀的配鑽互相搭配而成，主鑽與小鑽中的極小空隙，能讓側邊光線進入主鑽，使「全世界車工最完美的鑽石」反射出最耀眼的火光，並有極大化主鑽克拉數的效果。

HEARTS ON FIRE珠寶（圖／業者提供）

REPERTOIRE PREMIUM項鍊
白K金、鑽石總重約9.98ct
NT$1,380,000

JULIETTE系列
隨本次高級訂製珠寶展亦隆重展出全新JULIETTE系列戒指，以大克拉數的HEARTS ON FIRE美鑽為中心，發展出馬眼型、梨型、水滴型的奢華外型，富有維多利亞時代華麗典雅的大器風格，品牌精湛以鑲嵌工藝與打磨技術令作品呈現更加放大的視覺效果，也使明亮式切割美鑽更富有變化，同時保有花式切割鑽石的造型感，但又閃爍HEARTS ON FIRE美鑽獨有的極致火光。

HEARTS ON FIRE珠寶（圖／業者提供）

JULIETTE戒指
鉑金、主鑽石約1.09ct、1.09ct、2.08ct
NT$3,049,000

70多件珍稀珠寶，4月份起將於全台專門店進行巡迴展出。
HEARTS ON FIRE專門店　
新竹大遠百1F　　　　　　 4/4-4/6
板橋大遠百1F　　　　　　 4/9-4/11
台北SOGO復興館3F　　　 4/12-4/14
新光三越信義新天地A8 1F   4/19-4/21
台南新光三越新天地GF　　4/26-4/28
高雄漢神本館 B1F 　　　　4/26-4/28

HEARTS ON FIRE─全世界車工最完美的鑽石
於1996年獲美國政府註冊為「全世界車工最完美的鑽石」（The World’s Most Perfectly Cut Diamond®）。HEARTS ON FIRE自全球每年出產的原石當中挑選天然、擁有完美八面晶體的高淨度原石，並由極少數先進技術工藝卓越的大師全程手工切割打磨，才能造就「全世界車工最完美的鑽石」。全球每年10億顆鑽石原石，僅有少於0.1% 之頂級原石可成為HEARTS ON FIRE美鑽。

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關鍵字：HEARTS ON FIRE,珠寶,鑽石,手環,項鍊,戒指

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