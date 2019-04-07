6天內第2起！「寶瓶星號郵輪」又1乘客猝死　遺體移至基隆殯儀館

▲「寶瓶星號郵輪」又1乘客猝死，遺體移至基隆殯儀館。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

寶瓶星號又傳出有民眾猝死！一名男子日前搭乘麗星郵輪「寶瓶星號」出遊，卻不幸於隔日凌晨喪命，沒想到，6天後又再傳出一起死亡意外。1名70歲王姓男子和妻兒等3人搭寶瓶星號，6日凌晨4時許感到身體不適，經搶救後，仍是不幸喪命。7日上午10時許，返回基隆港停靠西3號碼頭，遺體目前先暫時移至基隆殯儀館，檢察官到場相驗，以釐清死因。

這起事件發生在6日凌晨4時許左右，當時家屬通知船上醫療人員，並於4時8分船上啓動緊急救援，但王男已於4時20分已無生命跡象，且於20分鐘後急救無效，遺體冰存在郵輪停屍間冰櫃。

郵輪結束行程，7日上午10時許，返回抵達基隆港停靠西3號碼頭，死者家人隨後趕到碼頭，低調不語，心情顯沉重，家屬捧著死者牌位與法師一起登船，基隆海巡隊隨後也上船調查，下午1時許，將死者遺體運下船，依檢察官指示暫時移至基隆殯儀館，下午將至殯儀館進行相驗，以釐清死因。

麗星郵輪6日晚間發出聲明，麗星郵輪寶瓶星號3天2夜「基隆-與那國島海域-基隆」航次於2019年4月5日（星期五）晚間22：00自基隆港出發，航程第二日（4月6日）凌晨3：55，家屬緊急通報船方乘客出現身體不適之情形，醫務室接獲通報後，予以施行急救措施，經船醫盡最大努力以及動用所有相關資源，仍搶救無效。

對於此事件，麗星郵輪深表遺憾，並重申乘客的健康與安全一向是我們的首要原則。麗星郵輪第一時間即通報海巡署，寶瓶星號該航次預計於4月7日（星期日）上午11：00抵達基隆港，屆時將全權交由海巡署以及基隆港務警察總隊進行調查，麗星郵輪將竭力配合相關單位調查。麗星郵輪公司政策以乘客個人隱私為優先，故不便提供其他說明資訊。

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事實上在3月31日，就有一名旅客也在麗星郵輪寶瓶星號上猝死，而當時該名43歲的旅客單獨出海，但在出海6小時，也是當天晚間11時左右，他卻開始出現身體不適，經搶救後卻仍是於隔日凌晨2時宣告不治。