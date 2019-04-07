鄭南榕殉道30周年　民進黨：假訊息逾越言論自由的保障

▲鄭南榕紀念館。（圖／記者陳家祥攝）



政治中心／綜合報導

4月7日適逢鄭南榕先生殉道30周年紀念日，總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰都將出席其追思紀念會。民進黨稍早表示，「各種假訊息充斥於網路及媒體，已經逾越言論自由保障的界線」，面對假訊息及外來勢力的威脅，應效法前人無私的精神，堅定捍衛台灣的民主自由。

為紀念鄭南榕先生殉道30周年，蔡英文、卓榮泰都將前往鄭南榕自由之翼紀念墓園參加其追思紀念會，而鄭南榕的女兒鄭竹梅也在出席台中紀念音樂會時表示，「希望30年後，台灣仍保有言論自由的空間，仍保有不被一國兩制的權利」。

民進黨7日發聲明稿指出，鄭南榕先生殉道30周年紀念日，也是言論自由日，同時也是台灣大學校園白色恐怖「四六事件」70周年。今日的台灣是一個自由民主的國家，人人都可以自由發表言論，在網路及社群媒體上暢所欲言，評論時事及國家大政。

民進黨強調，這樣的民主自由，是許多民主前輩犧牲奉獻，努力爭取而來的成果，這樣的生活方式，不是理所當然，更不是天上掉下來的禮物，「面對假訊息及外來勢力的威脅，我們應該效法前人無私的精神，義無反顧，堅定捍衛台灣的民主自由」。

民進黨表示，過去台灣在國民黨政府的威權統治下，完全沒有言論自由，不但有黨禁、報禁，連出版品、歌曲、戲劇等都需經過審查。自由時代週刊創辦人鄭南榕先生為了爭取言論自由，用最激烈的方式對抗體制，自焚殉道，「南榕先生一生堅持理想，為自由人權奮鬥的無私精神，令人感佩」。

民進黨指出，根據自由之家（Freedom House）發表的2019世界自由度調查報告，「台灣被評比為自由國家，獲得93分，名列前茅」，這樣的成果得來不易，民主自由是守護台灣最強大的後盾，也是確保人民安居樂業最珍貴的資產，我們不僅要珍惜，更要加以全力捍衛。

民進黨強調，「各種假訊息充斥於網路及媒體，已經逾越言論自由保障的界線」，對民生經濟及社會秩序造成傷害，甚至構成國安的威脅。當務之急，除了要儘速完善破除假訊息的相關機制及法律規範外，也期待未來台灣的民主自由能持續深化，更加鞏固，讓虛假訊息及外來勢力無法介入或影響。

民進黨表示，民主自由從來不是康莊大道，必須時時警惕自己，不管敵人來自國內或是國外，不論挑戰如何艱鉅，都要堅定捍衛民主的價值，保障言論自由，決不退縮，這樣才能確保台灣永續發展，人民安居樂業，經濟繁榮進步。