「恐怖主義入侵台灣」　蔡英文：言論自由正被侵蝕

▲總統蔡英文出席「鄭南榕殉道30週年追思紀念會」。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

適逢「言論自由日」，總統蔡英文出席「鄭南榕殉道30週年追思紀念會」，同時也在臉書貼文，獻給今年30歲的朋友，強調這兩天收購臉書粉專、金錢利誘引起社會不安，「台灣言論自由的邊界正被侵蝕，社會信任正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由，帶來嚴峻的挑戰。」

蔡英文在「鄭南榕殉道30週年追思紀念會」上表示，來自外面的假訊息，正假自由之名，行傷害自由之實，這兩天有收購臉書粉絲專頁、金錢利誘，培養特定主張網紅的宣傳，引起社會惶惶不安。

蔡英文表示，言論自由不抽象、不遙遠，要達到鄭南榕想要的目標，要做得更多，去年開始，促轉會正式展開運作，陸續撤銷4000多件不當判決，是受難者家屬心裡的療癒。

她強調，未來也會有更多二二八跟白色恐怖的歷史真相被攤在陽光下，朝鄭南榕理想中的好國好民更進一步，讓言論自由成為台灣共同的DNA，「這就是30年後的今天，紀念鄭南榕最好的方式。」

蔡英文隨後也在臉書上發文，並把這篇貼文獻給今年30歲的朋友，「在你們出生那年，Nylon鄭南榕殉道」。對於這群30歲的朋友，她指出，沒有跟上黨外運動爭取民主自由的年代，但經歷過野草莓、經歷過太陽花，同樣曾經為了守護民主和自由，做出關鍵的貢獻。

蔡英文說，自由從來就不是理所當然，它可能遭受威脅，更有可能倒退，所以必要的時候，都必須勇敢挺身而出，「我做總統，我會堅守立場，為民主自由奮戰到底。」