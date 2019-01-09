婦與家人吵架想不開　怒奔公園欲投湖　暖警溫言勸下

▲張姓婦人與家人爭吵傷心欲投湖輕生，所幸熱心警員勸下送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

與家人吵架氣到想投湖輕生！本月5日中午12時許，台北市警方接獲報案，指稱內湖路碧湖公園有婦女企圖投湖輕生，內湖警方獲報後出動巡邏警網趕到現場處理，警方到場時，發現張姓婦人坐在公園湖畔滿臉愁容，欲輕生婦女坐離湖畔甚近，警員冒著落水危險靠近安撫，所幸勸下後送往三軍總醫院觀察，這才化解一場可能發生的憾事。

內湖警方表示，本月4日12點50分左右，接獲民眾報案稱內湖路碧湖公園有民眾企圖跳湖自殺，勤務中心立刻派遣線上巡邏警員林華彥、吳昇峰兩人趕往現場處理。

▲張姓婦人與家人爭吵傷心欲投湖輕生。（圖／記者張君豪翻攝）

兩名警員抵達現場，發現1名婦人面帶愁容坐在湖畔邊，員警冒著落水的危險上前關切，並詢問婦人：「我們能幫上什麼忙？」婦人立刻放聲大哭，並大喊「我不想活了！」，員警聽聞後擔心婦人安危，不斷地安撫情緒，並同時將婦人帶離湖邊，所幸婦女並未落水發生危機，但因情緒仍屬激動，警方通知消防局派遣救護車將她送醫輔導治療。

▲張姓婦人與家人爭吵傷心欲投湖輕生，所幸遭內湖熱心警員林華彥、吳昇峰勸下送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

救護車將該名婦人送往三軍總醫院救護，警方調查得知為該張姓婦人（71歲），因家庭失和與家人發生爭吵，一時情緒激動而想不開，才跑到碧湖公園跳湖輕生，所幸路過民眾發現報案，兩名熱心警員到場化解這場危機。

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