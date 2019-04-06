狂收購「台灣臉書粉專」招攬在地網軍　開價全曝光！網看到數字驚呆了

▲多數網友在臉書上經營自己的粉絲專頁。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

近日不少有臉書粉絲專頁都收到不明人士傳訊要求收購粉專的消息，從粉絲人數幾千人的小粉專、到人數大至上萬、數十萬的大粉專，都傳出有類似的事件。桃園市議員王浩宇5日在臉書上表示，疑似中國公司近日開高價希望收購粉專，而且對方開出的價格具有吸引力；就連網友都幫忙整理訊息指出，塑造「和平統一」網紅準備帶風向，「台灣已經進入準戰爭狀態了。」

王浩宇在臉書上指出，疑似中國公司近日開高價希望收購「我是中壢人」粉專，雖然對方開出的收購價格相當具有吸引力，但他「絕對」不會出售粉絲團，更不可能讓此粉絲團落入對岸網軍手裡。此消息一出，底下網友留言開酸：「你整天在做夢不累嗎」、「姓王的議員好搞笑」、「你的公信力太低了」、「王嘴砲說的話可信度都非常低」。

▲「抓到了！這梗很綠」臉書粉專被私訊出價以新台幣1000元收購。（圖／翻攝自當事人臉書）

不過也開始有名間代表與臉書網友整理這些資訊。黨產會前兼任委員、宜蘭市民代表林雨蒼就在臉書上統整出相關照片，透露中國如何利用社群網站打資訊戰，像是臉書粉專「抓到了！這梗很綠」粉絲人數僅2萬6000多人，卻被私訊出價願意以新台幣1000元收購，要求粉專「賣給她經營」，而對方想要經營搞笑圖片，讓該粉專也直呼：「起碼加個零好嗎？」

文章曝光也引起網友熱烈討論，不少人留言笑：「特別表明台幣，就表示他不是台灣人」、「一千太羞辱了啦啊」、「加油好嗎？人家6000人粉專都被出價1500了」、「她也知道她po的那些反智長輩圖是搞笑圖片」、「她本身就在搞笑了」、「看得出來很用心地在經營搞笑圖片」、「1000根本羞辱人」、「先簽MOU吧」。

▲也有網友願意販售自己經營的粉專。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

不過，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋卻認真在回覆表示，「價碼不高是因為受眾不是他們要的。」他認為，中國操縱敵對陣營的手法偏弱，操縱中立選民的手法比較高超，「但是他們進步非常快就是了」，最後他也提出疑問，「理論上也不應該只用1000元這種價碼，要是我的話，500-1000萬元還差不多。」

此外，沈伯洋也在個人臉書上發文詳細解釋，「不要說這些被購買的粉絲專頁很小，只有幾千人按讚。在行銷的角度來講，群眾可以分的很細，台灣人分成3000種都沒問題。針對不同的人有不同的「行銷」（欺騙）方式。以行為經濟學來說，只要有適當的「標題偏頗」的新聞投放，或者「不成比例」的投放，只要投對族群，就可以輕易改變你的投票意向。」

針對傳出中國企圖購買台灣各大臉書粉絲專頁、招募台灣網軍的消息，總統府發言人林鶴明表示，網路謠言、假新聞的泛濫確實是各國在公共治理與社會穩定上的高風險因素，各個層面的錯誤資訊具有相當程度衝擊社會間的彼此信任，緊急狀況時，也可能帶來嚴重的安全危機。

林鶴明指出，政府針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，也會加強跨國合作建立查核和通報機制，共同因應假消息帶來的破壞和衝擊。政府有責任阻止外來勢力對國內滲透破壞，確保民主制度及社會經濟正常運作。另一方面，負責法制的權責部門也正在參考並研修民主國家的因應機制。

▼不少有臉書粉絲專頁都收到不明人士傳訊要求收購粉專。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲也有成功收到帳款的案例。（圖／翻攝自當事人臉書）