婦人騎車被制水閥蓋擊落　顱內出血、多處骨折獲賠109萬

▲婦人騎機車遭到致水閥蓋擊重受傷，獲賠109萬。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／屏東報導

屏東一名鍾姓婦人騎乘機車行經屏東市區道路時，因圓形制水閥盒閥蓋鬆脫，機車輾壓後竟談出地面，鍾女因此人車倒地，導致顱內出血及身體多處骨折等。鍾女事後提告國賠140餘萬元，一審認定自來水公司未盡查修責任，判賠109萬元，經上訴後，二審維持原判，全案定讞。

判決書指出，2016年8月22日凌晨2點多鍾婦騎車行經屏東市區時，因地面設置的圓形制水閥盒閥蓋鬆脫，機車輾壓過後閥蓋竟彈出地面，讓她當場人車倒地，造成她顱內出血、右側鎖骨骨折、右側第2至8肋骨骨折併血胸、右側骨盆恥骨骨折等傷害，休養近5個月無法工作。

事後鍾婦認為自來水公司未善盡查修責任，要求賠償醫療費、工作損失、看護費及慰撫金等費用共140萬元。自來水公司則表示，負責經管需巡視的閥盒有4、5千個，且定有維護保養巡查制度，本案發生並無故意或重大過失，且鍾婦受傷並不嚴重，因此認為她請求的賠償金額過高，應減至20萬元才合理。

一審審理時勘驗路邊監視器畫面，確定鍾婦是因為制水閥閥蓋鬆脫才導致摔車受傷，判自來水公司應賠償鍾婦109萬元，而經上訴後，高雄高分院認為一審判決並無不當，駁回上訴，全案定讞。

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