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嚴查六都電動自行車！　改裝「時速25KM↑」擬開萬元罰單

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▲▼電動自行車,電動機車,電瓶車。（圖／CFP）

▲電動自行車法規限制寬鬆，交通部未來將針對違規研擬重罰。（示意圖／CFP）

記者胡順惠／台北報導

全台有超過33萬輛的合格電動自行車，法定最高時速為25公里，但改造風潮盛行，稍微改造就能讓車輛時速超過40公里，相關法規仍未成熟，成為馬路上「交通死角」。交通部擬與六都聯合大稽查，最高處1萬800元罰鍰。

電動自行車的外型、操作與一般機車相似，法規將其列為「慢車」，因此比照自行車並不需要考取駕照，也沒有騎乘的年齡限制、戴安全帽等規定，成為老年人或學生的代步首選。據了解，現行法規規定時速最高25公里，部分民眾違法改裝提速，或闖紅燈又無車牌管理，若未當場攔查很難取締。

請繼續往下閱讀...

據警政署統計資料顯示，電動自行車肇事死傷人數逐年攀升，2015年到2017年的死傷人數分別為1530人、1664人、2166人。交通部研擬與行政院消保處、消基會、警政署聯合大稽查，首波將針對人車密集的六都進行攔查，後續也會盤點其他重點縣市，只會攔下明顯超速或違規的騎士，以免濫查擾民。

未來將針對違規部分嚴罰，相關細節仍未定案，正在做草案討論，規劃包含掛牌納管、投保強制險、強制戴安全帽、18歲以上才能騎乘、改裝時速高於25公里，車輛所有人擬罰1200元，不改正者沒入車輛、改裝廠或改裝人擬罰1.2萬元。

交通部表示，改裝電動自行車目前沒明確罰則，但稽查若發現違規改裝時速超過25公里，可依違反道路交通管理處罰條例第十二條，處3600元以上、1萬800元以下罰鍰；電動輔助自行車也可處1200百元至3600元罰鍰。

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關鍵字：電動自行車,駕照,改裝提速,時速25公里,安全帽,道路交通管理處罰條例

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