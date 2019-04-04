沒戴安全帽不開單改勸導？基層警批「護頭專案」　警局：是宣導

▲新北警局推出護頭專案，被基層警質疑違規不開單竟改用勸導。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市警局近期推出「護頭專案」，要基層員警宣導民眾將安全帽帶繫好，以降低死亡車禍的件數，但在臉書「靠北警察」上就有員警質疑這根本是「護官帽專案」，因為照程序未戴安全帽應直接開罰，而不是勸導，覺得這根本違反了程序正義；對此新北警局則回應護頭專案是要求同仁「宣導」未繫緊安全帽的民眾，而非勸導未戴安全帽的騎士。

員警直批警局讓基層陷入了「要求我們去做對一種不得施予勸導的違規態樣施予勸導，然後還要拍照存證的悲慘現況」，希望高層長官先給基層執法的一句，再來要求績效件數，不要罔顧程序正義。」對此就有網友回覆「保護自己官帽的專案哪裡錯了」、「我真的覺得這個真的很蠢、「什麼時候有長官的『護腦專案』、「新北高譚化」。

▼員警舉牌提醒要騎士繫緊帽帶。（圖／記者陳豐德翻攝）



對此新北交大統計，近年機車死亡車禍人數從105年的73人、106年的67人，到了去年卻攀升到了77人，進一步分析發現，有些機車騎士、乘客雖依規定戴上安全帽，但安全帽扣卻未繫緊，容易導致事故發生時，安全帽也跟著噴飛，無法保護頭部，因此才發布「護頭專案」，配合新北交通大執法期間以口頭、舉牌柔性宣導，以強化用路人的頭部防護。

針對基層員警批評，新北警局也澄清初期（3月27至4月2日）的「護頭專案 – 緊繫安全帽帶」發布mail中，是寫明規劃於執行各項勤務時協同義交或相關人員以「舉牌方式宣導民眾周知」，而非要員警罔顧程序輔導犯法民眾，專案期間各分局都已回報結果，將視成效考量是否持續進行。