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氣溫熱飆30°C↑！夏天感還要4天　下周四變天轉雨「北部高溫降8°C」

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▲▼吃冰淇淋,吃冰,降溫,夏日,高溫,夏天,炎熱,天氣,中暑,烈日,紫爆。（圖／記者季相儒攝）

▲下周二前各地天氣穩定，高溫上看30度，有夏天的感覺。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

清明連假倒數2天，今（6）日水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區有局部短暫陣雨，以及午後西半部山區小範圍的短暫降雨。白天之後風向將轉為東風到東南風，西半部高溫可以來到28至30度左右，而東半部也有26、27度。一直到下周二，各地都會一路回暖，夏天的感覺再度回來。

▲天氣。（圖／中央氣象局）

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▲今日各地水氣減少，僅東半部地區會有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員陳建安表示，未來一周大致上天氣分為兩階段，今天到下周二都是穩定天氣，不太會下雨，只有在東半部地區會有零星降雨，西半部山區偶爾會有小範圍午後零星陣雨，大部分地方都是看得到陽光的天氣型態。白天氣溫比較高，今天各地高溫都在27度以上，大台北盆地、中南部及台東，氣溫更可能達30度上下。

▲▼夏天,中暑,天氣熱,缺電,臺北,缺水,乾旱,氣象,高溫,熱死人。（圖／記者邱顯燁攝）

▲下周二天氣更熱，大台北、中南部地區高溫上看30至33度。（圖／記者邱顯燁攝）

明天到下周二，氣溫還會再更高，各地溫度都在28度以上，其中，大台北盆地、中南部地區，高溫更上看30至33度。

不過，下周三起天氣開始變化，一道鋒面逐漸通過台灣地區，北部高溫會略下降，約26、27度，並開始出現斷斷續續降雨，其他地區在下周三感受則還不會那麼明顯。

下周四、五這兩天，受到鋒面通過、東北季風增強，加上華南也有水氣迎向台灣，全台各地都有斷續降雨現象，其中，北部、東半部地區降雨時間較長，中南部雖也會有降雨，但空檔會比較長。

▲天氣。（圖／中央氣象局）

▲下周二前各地一路回暖，但下周三後受到鋒面、東北季風影響，高溫又階梯式下降。（圖／中央氣象局）

在氣溫方面，下周四起各地高溫都會下降，北部降溫明顯，9日最高溫可達30-31度，但到下周四只剩23、24度，降幅約有7~8度之多，低溫降幅則約2~3度，中南部高溫降溫約2~3度。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，最新（5日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（6、7日）兩天各地多雲時晴，白天舒適至微熱，早晚偏涼；東半部及午後山區有零星短暫降雨的機率。

今日北部高溫約29度、中部約30度、南部32度、東部約29度。下周一、二（8、9日）天氣大多晴朗，氣溫更高，白天暖熱似夏，西半部高溫將升至30度以上；僅午後山區有零星降雨的機率。

不過，下周三（10日）鋒面接近、北台灣及中部山區降雨機率逐漸提高；下周四、五（11、12日）鋒面影響，將帶來明顯降雨及氣溫的下降；周四中部以北轉局部雨，周五影響範圍擴大，南部亦有降雨機率，北台灣明顯轉涼。不過，各地受影響的程度，模式模擬將持續調整，需再觀察。

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關鍵字：天氣,氣象局,氣象雲

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