收假日國道湧北返車潮　「9地雷路段曝光」恐塞到晚上

▲塞車示意圖。（資料照／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

明（7日）天是清明節假期收假日，高公局預估國道總延車公里為112百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，下午壅塞路段將出現在國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北、國3北上竹山至中興路段、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、大山至香山、關西至大溪及國5宜蘭至坪林。

根據高公局說明，今天清明節假期第3天，國道除了國1北向新竹至湖口、國1南向大華系統至汐止、國3北向燕巢系統-田寮、草屯至霧峰系統、龍潭至大溪、國3南向南深路至木柵、國5北向宜蘭至坪林及國6西向東草屯至霧峰系統等路段車多壅塞外，其餘路段大致行車順暢；截至下午17時，國道總延車公里為79.5百萬車公里。

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高公局指出，15時27分，國3北向60.3公里發生2輛小客車的追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵4.5公里；15時51分，國3北向123公里發生2輛小客車的追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵2公里，影響整體車流甚鉅。

▲清明連假措施懶人包。（圖／高公局提供）

高公局表示，明天是清明節假期收假日，預估國道總延車公里為112百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，相關疏導措施包括14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道、單一費率、0-10時暫停收費、開放路肩…等。

根據高公局預估，明天下午壅塞路段將出現在國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北、國3北上竹山至中興路段、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、大山至香山、關西至大溪及國5宜蘭至坪林。高公局建議，北返用路人可多利用明天0-10時暫停收費，避開假期第3日與收假日下午尖峰時段，省時又省錢。

▲▼4月7日路況預報圖。（圖／高公局提供）

連假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車。長途部分，民眾可多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，避免塞在車陣中；短途部分，高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。