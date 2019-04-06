影／下午2點後國道9路段恐塞爆！　國5行車時間增7倍塞到深夜

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今（6日）天是清明節連假第3天，高公局預估，下午2時後北返車潮湧現，國1西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北、國3竹山至中興路段、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、大山至香山、關西至大溪及國5宜蘭至坪林等路段可能出現壅塞情形，其中國5行車時間最多增7倍。

▲清明連假第三天，北返車潮湧現。（圖／資料照）

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高公局說明，今天上午8時53分，國3北向380.6公里發生5輛小客車的追撞事故占用中線車道，造成後方車隊回堵3公里；上午9時30分，國1北向209.3公里發生2輛小客車的追撞事故占用內線車道，造成後方車隊回堵2公里，影響整體車流。

高公局指出，國道路網上午除了國1北向圓山至汐止、竹北至湖口服務區、國3北向燕巢系統至田寮（中寮隧道事故）及國5北向頭城至坪林車多外，其餘路段大致行車順暢；截至上午11時，國道全線總延車公里為35.1百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局預估，下午國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北、國3北向竹山至中興路段、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、大山至香山、關西至大溪及國5北向宜蘭至坪林等路段可能出現車多壅塞情形，其中國5行車時間最多增7倍，恐塞到深夜。

另外，相關管制措施包括，下午2時開始國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等交流道北上入口閘道實施高乘載，全天封閉國1虎尾、埔鹽北向系統入口以及國3名間雙向、竹南北向的入口閘道。

▲▼4/6國道車潮預報圖。（圖／高公局提供）※點圖放大

連假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車。長途部分，民眾可多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，避免塞在車陣中；短途部分，高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。高公局也建議，北返民眾可利用收假日（4/7）0時至10時暫停收費時段行駛國道，省時又省錢。