克魯曼：川普可能害許多美國人早死！「最要命」的是大力推動鬆綁法規

▲諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）4日在紐約時報專寫道，「無論川普會不會繼續連任，他也會使用『直接』或『間接』的方式，造成大量美國人早逝。」克魯曼認為，美國總統川普正試圖透過激進的大力鬆綁法規政策來「殺人」。

據《紐約時報》（New Yorks Times）報導，克魯曼指出，造成民眾早死的原因，其中一些來自右翼民族主義極端分子，他們是一個快速增長的威脅，部分原因是因為他們被川普視為「好人」；一些來自治理失敗，例如因應颶風瑪麗亞的反應不足；另一些則來自致力破壞「歐記健保」，很多人無法獲得所需的醫療保健。

但是克魯曼指出，「最致命」的很可能來自川普的大力推動「鬆綁法規」，他以最近發生的兩個事件來補充說明，一是川普政府將豬肉工廠內的食安檢驗權，大部分都交給豬肉工業，為了削減聯邦食品檢驗人力，「政府願意信任肉品加工業會為民眾吃的肉品安全把關，但是民眾是否都能相信營利性企業會做正確的事？」

另一個則是，「川普前幾天聲稱，風力發電機的噪音會導致癌症。」克魯曼表示，川普因為未能阻止在他的蘇格蘭高爾夫球場附近建造風力發電場，此後似乎對風力發電產生了非理性的仇恨，川普在如此眾多的事情上似乎都是瘋狂且不合理的。

▲克魯曼指川普致力破壞「歐記健保」，妨礙許多民眾取得所需的醫療照護。（圖／路透社）

雖然，這不僅僅是另一種「川普個人主義」，畢竟，共和黨更無法推託這種「外部不經濟」，他們以最大限度來減少或否認某些商業活動所施加的外部成本，以川普政府想要撤回限制發電廠來排放汞汙染的規定為例，「為了實現這一項目標，川普政府想防止美國環保署（EPA）考量減少汞排放量的許多好處，就像是相關的一氧化氮減少」

提到「再生能源」時，川普政府就會突然擔心所謂的負面影響，但這種影響通常只存在於他們的「想像中」。去年，川普政府曾提出了一項建議，將迫使電網運營商補貼煤炭和核能，假設的理由是，「新的能源會威脅、破壞這些電網的穩定性」，但電網運營商本身則否認了這種情況。

對於某些產業的「放鬆法規」，對其他產業卻也是一種可怕的警告。克魯曼認為，只要「跟著錢」便可找到這形成這「兩套標準」的答案。肉品加工業的政治捐款壓倒性地支持共和黨人、煤礦業者也幾乎完全支持共和黨，另一方面，替代能源則通常有利於民主黨。

克魯曼最後指出，無論川普政策的驅動力為何，事實上它真的可能會殺死民眾，風力發電機不會導致癌症，但燃煤發電廠卻會帶來許多其他疾病。據川普政府自己的估計表明，放鬆煤炭污染規定每年將導致1000多名美國人死亡。如果政府能夠落實鬆綁對許多行業的管制政策，且對例如再生能源等產業實施歧視措施，死亡人數將會更高。克魯曼認為，「無論你是吃肉、喝水或者呼吸空氣，都有可能因為川普的政策而早逝，即使他明年敗選，對於許多美國人來說也是為時已晚」。