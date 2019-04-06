美參議院跟進挺台灣！提議案重新確認「台灣關係法」承諾

▲美參議院外交委員會亞太小組主席賈德納曾與總統蔡英文會晤。（圖／總統府）

國際中心／綜合報導

美國眾議院先前提出「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案，參議院也在當地時間5日跟進。參院版本提案由外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）提出，內容鼓勵美國總統應與台灣保持常態性軍售、官員也應依照台灣旅行法加強互訪。

眾院版的決議案在1日提出後，參議院也跟進，由賈德納提出，並獲得外交委員會主席里契（Jim Risch）、軍事委員會主席殷荷菲（James Inhofe）及參議員梅南德茲（Robert Menendez） (D-NJ)、馬基（Ed Markey）等人共同連署提案。

決議內文再次重申台灣關係法與六項保證為美台關係基石，另外美台官員依照台灣旅行法互訪，並鼓勵美國總統必須依照法案，與台灣有常態軍售往來，另外政府也應要幫助台灣加入國際組織，加強台灣經貿夥伴關係。

賈德納在新聞稿中提到，他多年來一直致力於強化美台關係以及台灣在國際舞台地位，未來也將繼續遵照《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》等美國法律，持續為台灣與台灣人民發聲。



外交委員會主席里契則表示，台灣關係法立法40年來，美台在共享價值與經濟、安全利益上發展強健關係。台灣雖不斷遭到中國壓迫，仍持續發展為堅實與活躍的民主自由社會，期待美台未來能有更長遠夥伴關係。