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川普「暫緩對台軍售」！時代雜誌：為求美中貿易協定盡快達成

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普為求美中貿易協議早日達成，暫緩對台軍售。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

《時代雜誌》引述美方3名官員報導指出，美國總統川普為求中美之間的貿易協定能盡速達成，將會暫緩對台灣販售F-16V戰鬥機的計畫。報導分析，此舉是川普出於對中國的尊重，不過台灣政府仍看好在貿易戰告一段落後，美國就會批准軍售。

報導提到，美國政府部分官員擔心，川普為求和中國達成貿易協議，對其態度可能會放軟。這次軍售案是美國自1992年來首度對台灣售出F-16戰鬥機，因此，川普政府在此事上明顯的停頓是出於對中國的尊重。

不過，文內提到，台灣方面似乎未對暫緩的決定感到驚慌失措，台灣官員仍看好美中貿易協定達成後，美方就會批准軍售，此外，中美貿易戰若能早日消停，對台灣來說也是有利的。

若要對台灣軍售，美國國會也必須同意，另一名美方官員提到，川普政府目前尚未徵得國會同意，國務院則是反對，已經要求召開跨部會會議，已決定美國是否能販售M1艾步蘭（Abrams）戰車給台灣。

報導中分析，原先白宮已經默許了對台軍售，但卻又再度暫緩，這個舉動也可以看出，美國要維持與中國關係，同時還要達成幫助台灣自我防衛的承諾，是相當複雜和困難的事。一名知情的官員指出，目前的談判的確會提升川普的政治聲望，緩解緊張的股市，但不太可能真正解決中美貿易爭端的核心問題。

總統蔡英文在上月底過境夏威夷期間透拓視訊發表談話，其中就提到台灣已經向美國提出F-16V與M1戰車的要求。《彭博》在3月底時也報導，川普政府將會答應台灣的要求，對台出售60多架F-16V戰機。

川普在昨天與中國副總理劉鶴會面，他提到，妹中雙方在貿易協定的談判上有「重大進展」，可能在4周內就會達成協議，一旦協議達成之後，他將會和中國國家主席習近平將會面並親自簽署。

ET快訊
川普暫緩對台F-16V軍售！時代雜誌：為求美中貿易協定盡快達
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川普暫緩對台軍售！時代雜誌：為求美中貿易協定盡快達成

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