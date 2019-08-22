韓國瑜提重啟核四　林右昌同意侯友宜：真的是假議題

▲林右昌認為，重啟核四是一個假議題。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

針對新北市長侯友宜認為「目前核四是個假議題」的說法，基隆市長林右昌22日接受廣播節目專訪時表示，核四已封存，燃料棒也已送出國外，因此，他同意侯友宜說重啟核四是假議題的看法。

國民黨總統參選人韓國瑜21日提到，在人民同意且安全無憂的前提下，當選後一定會重啟核四。不過，侯友宜隨後表示，以現狀來說，重啟核四會花很多經費，一切還是以核安為最重要的考量；之所以認為核四是個假議題，是因為燃料棒已送出國，目前已停役，但不論未來政府如何決策，核安永遠是他的最基本底線。

對此，林右昌接受《周玉蔻嗆新聞》專訪時表示，與侯友宜雖是不同政黨，但侯友宜上任市長後，兩人交情還不錯，兩個城市在議題上有很多實質的合作，「這蠻難得的」。

林右昌認為，台灣有一個還蠻嚴重的問題，北北基桃是1千萬人口的大都會，是一個生活圈，包括所有公共建設要整體的去規劃，這樣最有效率、最省資源，甚至對人民的福祉、城市的競爭力，或者對國家的發展，才是最好的作為。

林右昌提到，但這通常最難，每個縣市長都有自己的想法，然後就各做各的；要談合作，也通常僅於書面上的，但與侯友宜先前已進行小管季的合作。

林右昌還說，「重啟核四本來就是如侯市長所說的，真的是一個假議題」，燃料棒已送出國外，他印象中已送出三批，且馬政府時代核四就已進行封存，現在核廢料還存在核一、核二廠區裡，因此，他也同意侯友宜的說法。

另一方面，侯友宜說完「核四是個假議題」後，他22日上午再度表示，燃料棒有一半已經回美國了，還有面對核廢料「你有能力處理嗎？」，一定要面對事實，他不反對核電，但一定要在安全無虞、有能力處理核廢料，才能使用核能，沒有核安、沒有核電。