全國最長苦楝樹隧道在六腳　邊逛市集邊賞花

▲嘉義六腳鄉擁有全國最長苦楝樹隧道。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉有條全台最長最美的苦楝樹隧道，每逢3、4月苦楝樹花期盛開，浪漫紫花、淡淡幽香，嘉義縣文化觀光局30日舉辦「香‧戀」慢遊活動；縣長翁章梁在六腳鄉長陳川崎、縣議員姜梅紅、黃鉦凱的陪同下，騎著單車往苦楝樹隧道中漫遊，欣賞田間的美景。

▲▼嘉義縣政府藉由苦楝樹隧道打造浪漫市集。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

嘉義縣六腳鄉「全國最長的苦楝樹隧道」在朴子溪南側堤防，總長約 2.5公里，為了活用在地特色，提升觀光經濟，文觀局30日舉辦「香‧戀」慢遊活動，邀請民眾來苦楝樹下享受美好時光，聆賞藝文、徜徉自然，盡情寫生、品茗茶香，同遊市集、共享野餐。



「香‧戀」活動共規劃八大主題，包括：街頭藝人及傑出演藝團隊演出、提供野餐、寫生、素描、單車等體驗，搭配鐵雕藝術、在地市集、典雅茶席等主題，非常適合全家大小共襄盛舉，一起到苦楝花樹下漫步，品茶香、賞嘉藝、遊市集，開心的度過美好的假日。

文觀局表示，如有活動參加者到文觀局網站事先預訂活動早鳥票，即可獲得野餐墊、野餐盒各一份，並享有鐵馬遊及人像素描體驗各一次。若未能預先訂票者，也可現場消費並在文觀局粉絲專頁按讚、臉書打卡後，持消費金額點券(100~200元/次)可以兌換人像素描體驗、鐵馬遊或野餐墊。現場的寫生活動開放國小中、低年級及幼稚園學童報名，完成並繳交作品後可向主辦單位領取精美禮品一份。

翁章梁表示，縣府在「全國最長的苦楝樹隧道」舉辦活動，不僅讓民眾一同野餐和寫生，還能欣賞到苦楝樹林蔭大道與田間的美景，他也期待未來此處不用透過縣府的力量，自然而然形成農夫市集，發展出在地具代表性、獨特性的季節限定活動。