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地震發生「這樓層最容易倒」　專家3點救命：躺床上比較安全

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▲▼地震。（圖／中央氣象局）

▲花蓮4日發生4.5地震。（圖／中央氣象局）

 生活中心／綜合報導

台灣這2天接連發生有感地震，重新激起不少人對於地震時該如何應變的關注。經常宣導火災自救資訊的前消防署災害管理組長林金宏提醒，大家一定要記住，「地震時一樓最容易倒塌，千萬不要從樓上就往下衝，這是非常危險的舉動，地震一定要先躲，不要亂跑。」

隨著時代進步與人口增加，台灣建起越來越多高樓大廈，但許多人對於程度有可能危害安全的地震發生時，都有「要趕快打開門」和「要盡快往下衝，跑到大樓外」的迷思。

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林金宏於2018年就在臉書粉專「林金宏的消防天地提醒」，大家一定要記住，地震時一樓最容易倒塌，「千萬不要從樓上就往下衝，這是非常危險的舉動，地震一定要先躲，不要亂跑。」至於打開門的時機，林金宏說，「地震後打開大門才是對的，因為地震的時候你做不到，你要先保護自己不受傷害。」

另外，林金宏也分享過去曾解答的疑問，「睡夢中地震，到底要留在床上或滾到床下？」他解釋，地震的應變要領需針對可以防護的狀況來思考，「留在床上不會被移位的家具或床鋪撞到，滾到床邊會；留在床上，不會跌倒，滾到床邊會撞到床頭櫃或其它物品。」台南維冠倒塌時在現場做了幾百份的問卷，「所有維冠大樓的人答案都一樣，根本無法移動及起身，所以留在床上相對安全。 」

  

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