賴清德秀兒時「爬樹照」　提醒兒童節不能罵小孩

▲前行政院長賴清德秀出兒時「爬樹照」。（圖／取自賴清德臉書）



記者林銘翰／台北報導

適逢兒童節，表態參選民進黨總統初選的前行政院長賴清德在臉書曝光自己兒時的「爬樹照」，還有趣的用注音寫下「兒童節快樂，今天不能罵小孩」，同時也表達「投資下一代」是自己堅定的信念，從教育到產業轉型，他會努力讓下一代有更多能量，面對挑戰。

賴清德表示，自己從小在萬里長大，小時候生活環境困苦，但是看到村裡的大人依然努力打拚，沒有放棄希望，為的就是讓下一代能夠更好，想盡辦法讓孩子接受教育，期許有出人頭地的一天。賴清德說，就是因為有這樣的成長經驗，因此在擔任公職期間，持續推動各種政策支持孩子的教育，強調「他們的笑容，是我最在乎的事」。

賴清德也說，因為了解家長在培育孩子所承受的壓力，因此在擔任行政院長任內實施擴大公共化教保政策、建置準公共化機制、擴大發放0到4歲育兒津貼、減稅降低家長負擔等等，營造友善育兒環境。

最後賴清德也說，也許現在做的還不夠，不過「投資下一代」是他堅定的信念，從教育到產業轉型，他會努力讓下一代有更多能量，面對挑戰。他也在下方標籤「讓孩子快樂是政府的責任」、「今天不能罵小孩」，祝福所有小朋友兒童節快樂。